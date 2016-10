Betriebsrat kämpft um Kaiser's - "Wir werden einen Teufel tun und hinschmeißen"

18.10.16 | 07:56 Uhr

Der Verkauf von Kaiser's an Edeka gilt als gescheitert. Doch der Betriebsrat der Supermarktkette will nicht aufgeben und zieht nun letzte Register. Deren Vorsitzender Volker Bohne will noch in dieser Woche mehreren Supermarktchefs einen Besuch abstatten.

Der Betriebsrat von Kaiser's Tengelmann in Berlin-Brandenburg gibt die Hoffnung auf die Rettung der Supermarktkette nicht auf. "Es hört sich vielleicht aussichtslos an, aber der Betriebsrat in Berlin wird nicht aufgeben", sagte der Vorsitzende Volker Bohne am Dienstag dem rbb.



"Wir halten immer noch an der Ministererlaubnis fest", sagte Bohne weiter. "Wir werden einen Teufel tun und einfach hinschmeißen." Am Mittwoch werde er in die Zentralen der Supermarktketten Norma und Markant fahren und dort mit den Chefs sprechen. "Ich werde sie auffordern, ihre Beschwerde zurückzunehmen", sagte Bohne. "Und dann müssen wir schauen, ob wir auch noch einmal zu Rewe fahren."



Bohne zeigt sich weiter optimistisch. "Ich halte es noch für realistisch, dass Edeka alle Filialen übernimmt", sagte er. Und zwar sei dies noch so lange möglich, bis das erste Angebot da sei und Edeka seinen Kaufvertrag zurückzieht. Erst dann werde einzelverwertet.

"Dings zusammenkneifen und an einen Tisch"

Der Gewerkschafter kritisierte zudem das Verhalten der Unternehmenschefs. "Wenn die Verantwortlichen wirklich Verständnis für die Mitarbeiter von Kaiser's Tengelmann hätten, wie sie es in der Öffentlichkeit sagen, dann kann es ihnen nicht egal sein." Eine logische Konsequenz wäre, dass sie ihren Widerspruch zurückzögen.



Mit Blick auf die Differenzen zwischen den beiden Chefs von Tengelmann und Rewe sagte Bohne: "Es geht um 16.000 Beschäftigte, um Schicksale, um Familen. Da ist mir völlig egal, ob zwei Menschen nicht miteinander können." Wenn es nicht nur Worthülsen seien, dass sie an die Menschen denken, "dann sollen sie ihren Dings zusammenkneifen und sich an einen Tisch setzen", so der Betriebsratsvorsitzende weiter.



Bohne warnte davor, dass bei einer Zerschlagung und einzelner Verkäufe der Filialen vieles auf der Strecke bleiben würde - etwa Lager, Lkw-Fahrer, Fleischwerk. "Der, der kauft, kauft das nicht mit, denn das hat er alles selber."

