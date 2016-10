Ein Verkauf an Edeka ist gescheitert, nun soll Kaiser's Tengelmann in Teile zerlegt werden: Am Montag will Tengelmann-Eigentümer Haub beginnen, Filialen und Fleischwerke einzeln an den Mann zu bringen. Für viele Beschäftigte sieht es düster aus.

Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub will am Montag die Zerschlagung der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann einleiten. Interessenten werden aufgefordert, für jede einzelne der über 400 Filialen zu bieten.

Wie es in der vergangenen Woche hieß, machen den Anfang voraussichtlich das Kaiser's-Filialnetz der Vertriebsregion Nordrhein sowie die Fleischwerke in Viersen (NRW), Donauwörth (Bayern) und Perwenitz (Brandenburg). Die "Verwertungsphase" der Vertriebsregionen München und Berlin solle zeitverzögert starten, hieß es von der Tengelmann-Leitung in der letzten Woche.

Haub sagte im Vorfeld, durch die Aufsplittung rechne er mit dem Verlust von rund 8.000 Arbeitsplätzen, weil sich vermutlich nicht für alle Geschäfte ein Käufer findet. Am schwierigsten ist die Situation in Nordrhein-Westfalen. In Berlin sind etwa 5.300 Menschen bei Kaiser's Tengelmann angestellt, bundesweit mehr als 15.000.