Berliner Beschäftigte schreiben "Wutbrief" - Karstadt-Mitarbeitern am Ku'damm droht Kündigung

24.10.16 | 07:25 Uhr

Den Beschäftigten der Karstadt-Filiale am Berliner Kurfürstendamm soll gekündigt werden. Grund sind offenbar Umbauarbeiten zur "Mall of Ku'damm". In den kommenden zwei Jahren könnten die Mitarbeiter nicht auf andere Filialen ausweichen, heißt es.



Bei Karstadt am Kurfürstendamm in Berlin droht den 193 Mitarbeitern die Kündigung. Das berichten mehrere Zeitungen. Entsprechende Pläne seien auf einer Mitarbeiterversammlung bekannt gegeben worden, schreibt die B.Z. am Montag und beruft sich auf die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Karstadt soll in der Mall of Ku'damm integriert werden

Grund für die Kündigungen seien Umbauarbeiten im einstigen Wertheim-Kaufhaus. Auf dem Grundstück will die österreichische Signa-Gruppe das neue Einkaufszentrum "Mall of Ku'damm" errichten, wie das Blatt weiter berichtet. Das jetzige Karstadt-Warenhaus soll demnach in der Mall auf kleinerer Fläche wieder aufmachen. Während des zweijährigen Umbaus könnten die Kaufhaus-Mitarbeiter aber nicht auf andere Filialen aufgeteilt werden, habe Karstadt seine Kündigungspläne begründet. Ursprünglich sollte mit dem Umbau im März 2017 begonnen werden, doch der Termin verschiebe sich. Details wolle Signa erst im Frühjahr 2017 bekannt geben, so ein Sprecher.

