Konzern Signa plant Filial-Umbauten in Berlin - Karstadt am Hermannplatz soll Shoppingcenter werden

04.10.16 | 13:40 Uhr

Kaufhaus war früher: Der Karstadt-Konzern, jahrelang in finanziellen Schwierigkeiten, verpasst zweien seiner Berliner Filialen eine Verjüngungskur. Die Häuser am Hermannplatz und auf dem Kurfürstendamm sollen in Shoppingcenter umgewandelt werden.



Die Karstadt-Eigentümerin Signa will Milliarden in den Um- und Ausbau mehrerer Kaufhäuser in Deutschland stecken - auch in Berlin. So solle der Karstadt-Komplex am Hermannplatz "zu einem großen, innerstädtischen Einkaufszentrum umgebaut" werden, erklärte die Signa-Holding am Dienstag. Karstadt werde "zentraler Bestandteil dieses Developments" sein.



Am Berliner Kurfürstendamm solle außerdem das einstige Kaufhaus Wertheim mit dem "Ankermieter Karstadt" zu "einem großen Einkaufszentrum" werden. Insgesamt gibt es in Berlin bereits mehr als 60 Shoppingcenter.



Signa investiert 1,3 Milliarden Euro in Berlin

In Berlin-Friedrichshain widmet sich Signa den Angaben zufolge einer derzeit von Kaufhof genutzten Immobilie am Ostbahnhof. Der Komplex soll für die "Einzelhandels-, Büro- und Wohnnutzung" umgestaltet werden.



Insgesamt fließen in die Projekte in Berlin mehr als 1,3 Milliarden Euro. Mehr als eine Milliarde Euro steckt Signa außerdem in den "München Karstadt Bahnhof" in der Innenstadt zwischen Hauptbahnhof und Stachus.



Daneben kündigte das Unternehmen auch Investitionen in Wien und Bozen an. Insgesamt sollen mehr als vier Milliarden Euro fließen. Signa zähle damit "in Österreich, Deutschland und Südtirol zu den größten privaten Immobilienentwicklern".

Neues Haus in Tegel geplant