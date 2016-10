Die Firma habe bereits ein 86.000 Quadratmeter großes Grundstück von der in Etzin ansässigen Firma Mosolf erworben, sagte die Unternehmenssprecherin Birte Ayhan-Lange dem Blatt. Bis zu 250 neue Arbeitsplätze sollen demnach entstehen, 75 Prozent im gewerblichen und 25 Prozent im kaufmännischen Bereich.

Das neue Etziner Center sei eines von neun neuen Lagern, die der Logistikdienstleister in naher Zukunft in Deutschland errichten wolle, heißt es weiter. Die Gesamtinvestitionssumme belaufe sich auf 300 Millionen Euro. Auf Etzin entfielen 53 Millionen Euro. Etzin komme wegen der Nähe zu Berlin eine große Bedeutung zu, hieß es. Dort sollen in Zukunft täglich 210.000 Pakete in einer rund 10.000 Quadratmeter großen Halle umgeschlagen werden.

Die Region Berlin-Brandenburg gehört schon jetzt zu 20 Top-Standorten der Logistikbranche in Deutschland. Rund 205.000 Menschen waren dort Ende 2015 beschäftigt.