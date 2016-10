Killerinnovationen sehen anders aus: Die Zahl der Elektroautos in Berlin dümpelt weiter vor sich hin. Zwar stieg sie in diesem Jahr bislang stärker als 2015. Allerdings bewegt sich der Anteil immer noch im Promillebereich.

Die Zahl der Elektroautroautos in Berlin wächst äußerst langsam - aber sie wächst. In den ersten drei Quartalen 2016 meldeten Berliner 210 Strom-Fahrzeuge als Neuzulassungen an. Das geht aus den jüngsten Zahlen des Kraftfahrzeugbundesamts für September hervor. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren ist das ein klarer Anstieg: 2015 gab es zu diesem Zeitpunkt 165 Neuzulassungen von E-Autos, 2014 waren es 143.

Zu Beginn des Jahres 2016 waren in Berlin insgesamt 1.145 dieser Fahrzeuge registriert. 2015 waren es 849.