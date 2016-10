Die Brandenburger Milchbauern hoffen auf ein Ende der Talfahrt der Erzeugerpreise für Milch. "Es gibt erste Signale", zitiert die Deutschen Presse-Agentur am Sonntag den neuen Vorsitzenden des Fachausschusses Milch des Brandenburger Landesbauernverbandes, Lars Schmidt. Die Andeutungen seien da, dass sich der Milchmarkt langsam drehe. "Von einer Trendwende zu sprechen, ist aber noch viel zu früh", betonte er.

Am sogenannten Spotmarkt für Milch werden derzeit je nach Tageskurs bereits Summen von 35 bis 37 Cent aufgerufen, sagte Schmidt. Am Spotmarkt verkaufen Molkereien - die zur Milchannahme vom Bauern verpflichtet sind - unter anderem überschüssige Milch an andere Molkereien. Hier zeigen Schmidt zufolge die Preise inzwischen nach oben. Das bedeute aber nicht, dass das Geld eins zu eins auf den Erzeugerpreis übertragen werde und beim Bauern ankomme, betonte er.



Schmidt wies darauf hin, es gebe jedoch einen Spalt zwischen Börsenpreisen und tatsächlichen Einnahmen der Molkereien: "Die Erlöse bei den Molkereien liegen derzeit noch bei 25,5 Cent je Kilogramm", sagte Schmidt. "Da gibt es eine große Spanne, die überbrückt werden muss." Das gehe nicht von heute auf morgen. Um kostendeckend zu arbeiten, müssten die Molkereien mindestens 35 Cent pro Kilogramm erhalten.

Im Juli hatten Landwirte im Bundesdurchschnitt 23 Cent pro Kilogramm Milch erhalten. Die Spanne reichte von 20 bis 27 Cent je Bundesland und Molkerei nach Angaben des Milchindustrie-Verbandes.