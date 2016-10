Während Call a Bike seine Mietfahrräder einräumt, packt Nextbike aus: Der neue Anbieter für Mietfahrräder in der Hauptstadt geht demnächst in Testbetrieb. Im Frühjahr sollen dann über 2.000 Räder an 200 Stationen zur Verfügung stehen. Und Call a Bike? Will auch.