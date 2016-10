Berlin bekommt neues Mietfahrrad-System - "Call a Bike" geht, Nextbike kommt

18.10.16 | 08:47 Uhr

Während Call a Bike seine Mietfahrräder einräumt, packt Nextbike aus: Der neue Anbieter für Mietfahrräder in der Hauptstadt ist ab jetzt im Testbetrieb. Im Frühjahr sollen dann über 2.000 Räder an 200 Stationen zur Verfügung stehen. Und Call a Bike? Will auch.



Das neue öffentliche System für Mietfahrräder in Berlin beginnt am Dienstag mit dem Testbetrieb. Die ersten Räder des Leipziger Unternehmens Nextbike werden im Bezirk Lichtenberg anrollen.

2.000 Räder an 200 Stationen

In der Testphase sollen die Funktionalität der Räder und Stationen sowie die Informations-, Ausleih- und Hintergrundsysteme geprüft werden, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit. Im Frühjahr 2017 werden dann den Plänen zufolge mehr als 2.000 Räder an 200 Stationen zur Verfügung stehen. Nextbike hatte bei einer Neuausschreibung des Senats den Zuschlag erhalten. Die Räder können per App, Telefonanruf oder am Bordcomputer des Fahrzeugs gebucht werden. Gegen eine Grundgebühr sollen Nutzer die erste halbe Stunde kostenlos radeln können. Wer spontan aufs Rad steigen will, bezahlt den Angaben zufolge für die ersten 30 Minuten 1,50 Euro. Die Nextbike GmbH betreibt in Deutschland, Europa sowie weltweit in 16 Ländern Fahrradverleihsysteme. Die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt erhofft sich durch den neuen Betreiber vor allem, "dass der reibungslose Verleih von Fahrrädern im öffentlichen Raum vor allem als Schnittstelle zum öffentlichen Nahverkehr funktioniert". Der Vertrag läuft zunächst fünf Jahre. Aus dem Landeshaushalt fließen 7,5 Millionen Euro in das Vorhaben.

Die Bahn baut ihre Berliner Stationen derzeit ab

Die mit dem Angebot Call a Bike bisher dominierende Deutsche Bahn baut ihre rund 150 Stationen mit 1.500 Räder derzeit ab. Dazu wurde sie vom Senat verpflichtet. Das Rad-Leihsystem hat nach Angaben der Senatsverwaltung noch bis Jahresende die Erlaubnis, die bisherigen Flächen für Stationen zu nutzen. Die Bahn will sich aber nicht vom Markt zurückziehen, sondern kündigte an, Anfang November ein neues Konzept vorzustellen. "Wir werden das Fahrrad-Vermietsystem fortführen", hatte ein Bahnsprecher am Montag gesagt.