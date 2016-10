Der Getränkehersteller Coca-Cola setzt seinen Stellenabbau in Deutschland im kommenden Jahr fort. Von den 480 Stellen, die nach Unternehmensangaben bundesweit wegfallen sollen, befinden sich laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) etwa 150 in Berlin. Rund 50 Arbeitsplätze in Brandenburg sollen nach Unternehmensangaben verlagert werden. In der Werkstatt Perwenitz (Havelland) würden acht Stellen gestrichen, sagte ein Sprecher von Coca-Cola.

In Berlin-Hohenschönhausen sei vor allem die Finanzabteilung betroffen, die in die bulgarische Hauptstadt Sofia verlegt werden soll, sagte der Geschäftsführer der NGG-Region Berlin-Brandenburg, Uwe Ledwig. Coca-Cola hatte am Dienstag mitgeteilt, von den 480 betroffenen Arbeitsplätzen seien 230 in der Verwaltung angesiedelt, 40 in der Produktion, 140 in der Logistik und 70 in den Werkstätten.