In den vergangenen Tagen hatten sich viele Crew-Mitglieder von Tuifly krankgemeldet. Hintergrund sind offensichtlich Pläne, Tuifly mit Air Berlin in eine neue Dachholding unter Führung von Etihad zu integrieren. Viele Beschäftigte befürchten Lohndumping und Arbeitsplatzverlust.

Nach tagelangen massiven Flugausfällen ist die Airline Tuifly am Sonntag zum normalen Betrieb zurückgekehrt. Am Sonntag führte Tuifly auch wieder Flüge für die Partnergesellschaft Air Berlin durch, neun Verbindungen mussten noch gestrichen werden. Air Berlin teilte rbb|24 mit, man setze alles daran, die ausgefallenen Flüge durch Ersatzflugzeuge oder Flugplanänderungen abzudecken.

Am Freitag kam Tui den Forderungen mit einer mindestens dreijährigen Standort- und Tarifgarantie entgegen. Zudem wurde eine Entscheidung über die geplante Neuordnung auf Mitte November verschoben.

Nach Informationen der "Bild am Sonntag" waren am Wochenende noch rund 450 Mitarbeiter bei Tuifly krank gemeldet. Insgesamt hätten sich in einer Woche etwa 2000 Krankheitstage gesammelt.