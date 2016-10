Nach den massiven Ausfällen beim Ferienflieger Tuifly in den vergangenen Tagen hat der Konzern eingelenkt. Die Entscheidung über eine Neuordnung der Airline soll auf Mitte November verschoben werden, teilte Personalvorstand Elke Eller am Freitagabend mit. Der Aufsichtsrat der Tui AG werde nicht, wie ursprünglich geplant, schon am 26. Oktober entscheiden. Zugleich gab der Konzern den Tuifly-Mitarbeitern eine mindestens dreijährige Tarif- und Standortgarantie. "Wir hoffen, dass dies unmittelbar zur Entspannung der Situation beiträgt."

Die Mitarbeiter von TUIfly sind verunsichert: Ihre Airline wird voraussichtlich mit einem Teil der kriselnden Air Berlin verschmolzen. Gespräche darüber laufen bereits. Gewerkschafter fürchten Stellenabbau, wie in den letzten Tagen blieben am Mittwoch viele Crewmitglieder zu Hause. Die Folge: Flugausfälle - auch in Tegel.

Das Unternehmen geht nun von einem weitgehend normalen Flugbetrieb ab Sonntag aus. "Voraussichtlich werden 115 Flüge starten", heißt es in einer Erklärung, die die Airline am Freitag nach einem Schlichtungsgespräch im niedersächsischen Wirtschaftsministerium verbreitete. Aus operationellen Gründen müsse Tuifly aber am Samstag große Teile des Flugprogramms streichen - 118 Flüge seien davon betroffen. Parallel organisiere Tui Zusatzflüge.

Bei Tuifly waren am Freitag fast alle Flüge ausgefallen. Die Airline versuchte mit gemieteten Maschinen und Crews einen Teil der Ausfälle aufzufangen. Tausende Passagiere waren betroffen. Auch Air Berlin musste nach eigenen Angaben 50 von 90 Flügen streichen. Etwa 45 Prozent des Flugprogramms hätten durch freiwillige Crews von Air Berlin und den Einkauf von Subcharterflügen aufgefangen werden können, teilte die Airline mit. Mehr als 1.000 Mitarbeiter hätten sich freiwillig bereit erklärt, Sonderschichten zu leisten, um Fluggäste zu betreuen.



Nach den massiven Ausfällen mehrt sich die Kritik am Tui-Konzern, der keine Entschädigungen an Passagiere zahlen will, die von Flugausfällen betroffen sind. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt empfahl geschädigten Urlaubern, Schadenersatzansprüche bei dem Ferienflieger anzumelden. Er könne allen Kunden nur raten, ihre rechtlichen Ansprüche geltend zu machen, sagte der CSU-Politiker am Rande der Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart. Tui beruft sich auf höhere Gewalt und will Betroffenen nicht entschädigen.