Erst Anfang des Jahres vergrößerte Twitter sein Büro in Berlin – und macht es jetzt offenbar komplett dicht. Laut einem Bericht der "Berliner Morgenpost" soll ein Großteil der Mitarbeiter in Deutschland entlassen werden.

Der Kurznachrichtendienst Twitter zieht offenbar erste Konsequenzen aus seinen Unternehmensverlusten. Wie die "Berliner Morgenpost" am Freitagabend berichtet, soll das erst im Januar erweiterte Büro in Berlin schließen und ein Großteil der Mitarbeiter in Deutschland entlassen werden. Demnach soll es auch in der Führung um die beiden Deutschland-Chefs zu Veränderungen kommen.



Am Standort Hamburg dagegen, so heißt es bei der "Morgenpost" weiter, soll Twitter weiter vertreten sein. Vor allem die Vermarktung von Twitter werde hier betrieben. Offiziell wolle sich das Unternehmen zur Schließung sowie zu den Entlassungen nicht äußern.