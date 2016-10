Die Redaktionen von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" werden künftig ihre Zeitungen in einem gemeinsamen Newsroom produzieren – zusammen mit den digitalen Redaktionen. Diesen Beschluss teilte das Verlagshaus DuMont am Donnerstagvormittag den Mitarbeitern des Berliner Verlags mit. Ziel des neuen Newsrooms sei es, die Stärken von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" zu verzahnen – print wie digital, begründete der Aufsichtsrat der DuMont Mediengruppe Hans Werner Kilz gegenüber dem Branchendienst "kress" die Entscheidung.

Der Umzug des Verlags vom Hochhaus am Alexanderplatz in das kleinere Gebäude in der Kreuzberger Alten Jakobstraße im Jahr 2017 steht schon seit längerem fest – genauso die Tatsache, dass sich der "Berliner Verlag " dafür verkleinern muss. Dass dafür viele Stellen abgebaut werden müssen, war unvermeidlich.

Bereits am Dienstag hatte DuMont mit der Streichung von Stellen begonnen und zunächst die Schließung der gesamten Berliner IT-Abteilung (16 Mitarbeiter) und dann den Verkauf der Callcenter in Berlin und Halle verkündet.

Für den neuen Newsroom sind 110 Stellen vorgesehen, die nach und nach geschaffen werden sollen, wie DuMont am Donnerstag mitteilte. Die rund 160 Redakteure von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" können sich auf diese neuen stellen bewerben, zum Teil sollen sie aber auch öffentlich ausgeschrieben werden. Für die alten Redaktionen bedeutet das, dass mindestens 50 Menschen ihre Jobs verlieren werden. "Dieses Vorgehen erweckt den Eindruck, dass DuMont verhindern will, dass arbeitsrechtlich ein Betriebsübergang stattfindet", sagt Bombosch. Das Verlagshaus könnte so verhinden, die neuen Stellen nach einem Sozialplan besetzen zu müssen. Um das juristischen Vorgehen gegen diese Entscheidung zu dämpfen, bietet DuMont "freiwillige Abfindungen" an.