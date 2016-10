"Betriebliche Gründe" der Airlines - Erneut Verspätungen und Ausfälle bei Tuifly und Air Berlin

04.10.16 | 12:23 Uhr

Bereits am Montag waren zahlreiche Flüge von Tuifly und Air Berlin gestrichen worden oder mit Verspätung gestartet. Auch am Dienstag kommt es zu einzelnen Ausfällen an den Flughäfen Berlin-Tegel, Hamburg, Frankfurt, Hannover und Stuttgart. Wie es weiter geht ist, so ein Sprecher, nicht vorhersehbar.



Bei den Fluggesellschaften Tuifly und Air Berlin kommt es auch am Dienstag vereinzelt zu Ausfällen und Verspätungen. Am Airport Berlin-Tegel wurden, so die Internetseite, fünf Flüge von Air Berlin gestrichen. In Hamburg sollten nach Angaben einer Flughafensprecherin zwei Flüge ausfallen. In Frankfurt sind am Dienstagmorgen drei Tuifly-Maschinen zunächst am Boden geblieben. Lange Wartezeiten beim Start in den Urlaub zeichneten sich auch am Flughafen Hannover wieder für viele Tuifly-Fluggäste ab. Erst am Montag waren zahlreiche Flüge des Ferienfliegers Tuifly gestrichen worden oder waren mit Verspätung gelandet. Davon waren auch Flüge des Tuifly-Partners Air Berlin betroffen. Hintergrund ist offenbar, dass sich gehäuft Mitarbeiter wegen ihrer unklaren Zukunft krank melden.

Die Arbeitnehmer fürchten um ihre Jobs

"Die Verspätungen von gestern ziehen sich auch heute wieder durch", sagte ein Flughafen-Sprecher in Hannover. So sei etwa ein Frühflug nach Mallorca auf den Nachmittag verschoben. "Dass das ausgerechnet zu den verkehrsreichen Urlaubstagen passiert, ist misslich - wir als Flughafen sind darüber erbost." Am Montag waren bereits einige Flüge des Ferienfliegers gestrichen worden oder verspätet gestartet. Als Grund waren Crewengpässe angegeben worden. Als Ursachen werden der tiefgreifende Umbau der hoch verschuldeten Air Berlin und damit einhergehende Veränderungen bei der Tuifly gesehen. Air Berlin hat mehrere Flugzeuge von Tuifly samt Besatzung gemietet. Am Freitagabend war bekanntgeworden, dass Tuifly in eine neue Dachholding mit einer anderen Airline integriert werden soll. Air Berlin hatte am Donnerstag einen tiefgreifenden Umbau und den Abbau von 1.200 Arbeitsplätzen angekündigt. Die Arbeitnehmervertreter fürchten daher Job-Verluste.



Weitere Annulierungen sind nicht vorhersehbar