Kaputte Kessel, fehlende Entlüftungen - die Ursachen der Heizprobleme sind vielfältig, unter denen Mieter der "Deutsche Wohnen" im Falkenhagener Feld in Spandau derzeit leiden. Offenbar sind auch Mieter der gleichen Wohnungsgesellschaft in Kreuzberg oder in Mariendorf betroffen.