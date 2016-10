Flugausfälle den vierten Tag in Folge

Wieder Flugausfälle bei Air Berlin: Acht Verbindungen sind am Donnerstag bereits gestrichen. Grund sind nach wie vor massenhafte Krankmeldungen von Crew-Mitarbeitern. Vermutet wird ein "wilder Streik", und dagegen kann der Arbeitgeber nicht viel machen.

Nichts geht mehr: Aufgrund vielfacher kurzfristiger Krankmeldungen der Crews kommt es seit Montag bei der Airline TUIfly täglich zu Flugausfällen und Verspätungen - das wirkt sich auch auf Flüge von Air Berlin aus, weil ein Drittel der Tui-Flotte samt Besatzung für Air Berlin fliegt. In Berlin-Tegel mussten somit am Donnerstag bereits acht fünf Verbindungen der Fluggesellschaft gestrichen werden, am Mittwoch waren dort fünf Flüge ausgefallen.