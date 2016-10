Unterschriften am Roten Rathaus übergeben

Die Initiative "BürgerEnergie Berlin" will das Stromnetz wieder in die Hände der Stadt und seiner Bürger zurückzubringen. Rückendeckung erhofft sie sich von der möglichen neuen Regierung aus SPD, Linken und Grünen. Zu den Koalitionsgesprächen am Montag gab die Initiative schon mal Zeichen.