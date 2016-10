ARD-Themenwoche | Industrie 4.0 in der Eisenhütte

Sensoren messen die Temperatur des glühenden Eisens, Computerchips tracken die Gabelstapler: In der Eisenhütte Ortrand im Süden Brandenburgs trifft Software erfolgreich auf Schwermetall. Doch alles wird sich in der Industrie 4.0 nicht verändern. Von Karsten Zummack

"Die Anlage wurde Mitte vergangenen Jahres komplett modernisiert", erklärt IT-Leiter Matthias Krüger. "Es wurde eine neue Steuerung installiert, und die Anlage ist jetzt fähig, völlig selbständig Teile zu produzieren. Mit Hilfe von Lasersystemen wird der Füllstand überwacht. Durch die Kommunikation mit der Formanlage erfolgt auch der Transport der einzelnen Sandballen voll automatisch." Diese sogenannten Sandballen, von denen Matthias Krüger spricht, sind für die Produktion von Gussteilen beispielsweise für die Autoindustrie nötig. Früher wurden Temperatur und Füllstände per Hand gemessen, das übernehmen heute Sensoren und Kameras.

Es ist laut, heiß und staubig in der riesigen, mit Wellblech verkleideten Werkshalle. Überall lodert Feuer, es fliegen Funken, und Gabelstapler kreuzen die Gänge. Die Eisengussteile scheinen in einem einzigen Durcheinander zu entstehen. Doch der Eindruck täuscht: Beim Vergießen des 1.400 Grad heißen Eisens sitzen die Mitarbeiter vor Bedienpulten und kontrollieren jeden einzelnen Prozess-Schritt auf kleinen Computer-Bildschirmen.

Seit 1887 wird in Ortrand bereits Eisen gegossen. Am Grundsätzlichen hat sich seitdem nicht viel geändert, trotzdem begann Firmenchef Bernd Williams-Boock vor sieben Jahren, die Arbeitsabläufe zu modernisieren: "Die Erkenntnis, dass moderne Technologien unsere Art zu arbeiten ändern werden, ist mittlerweile Allgemeingut. Begonnen haben wir mit Energie-Effizienzmaßnahmen, weil wir ja sehr viel Energie brauchen, um unser Eisen zu schmelzen", erklärt Krüger. Wenn man einmal anfange, sich mit neuen Technologien, mit neuen Denkansätzen zu beschäftigen, dann gewinne das auch eine gewisse Eigendynamik.

Dreieinhalb Millionen Euro hat das Unternehmen in neue Technik investiert. Sogar die Gabelstapler sind mittlerweile mit kleinen Computerbildschirmen ausgestattet und vernetzt mit den anderen Arbeitsbereichen. Auch Paletten mit Gussteilen müssen nicht mehr lange gesucht werden. Denn sie bekommen alle einen RFID-Chip, erklärt der zuständige Mitarbeiter Reno Siegemund: "Das RFID-System kann nachvollziehen, wo die Palette in der Halle steht. Wenn es Schwierigkeiten in der Produktion gab mit der Eisenqualität oder anderem, kann man die Paletten aufgrund ihrer Position nachvollziehen."