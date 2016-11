600 Stahlarbeiter aus der Region protestieren in Brüssel

Rund 600 Stahlarbeiter aus Brandenburg und Sachsen haben sich am Mittwoch in Brüssel an einer europäischen Protest-Kundgebung beteiligt. Mit weiteren Tausenden Arbeitern demonstrierten sie anlässlich des Europäischen Stahl-Aktionstages für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und gegen Billigimporte aus China.

"Unser Herz aus Stahl ist europäisch", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, Olivier Höbel. "Wir wollen verhindern, dass wegen der geplanten Verteuerung des Emissionsrechtehandels Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren." Die technologische und umweltpolitische Vorreiterrolle der Stahlindustrie in Deutschland müsse gesichert und ausgebaut werden, hieß es.

Unter anderem waren Stahlarbeiter aus Eisenhüttenstadt, Hennigsdorf, Brandenburg (Havel), Freital, Riesa, Zeithain und Gröditz nach Brüssel gereist.