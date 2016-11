Bis eine Vermittlerin vom Internationalen Bund (IB) Berlin-Brandenburg einfach mit der richtigen Frau sprach: Daisy von Arnim, Geschäftsführerin der Apfelmanufaktur in dem kleinen Dorf Lichtenhain im Landkreis Uckermark. Weil in der Produktion und im Versand genug zu tun ist, konnte sie zusätzliche Hilfe im Lager gut gebrauchen. Schnell stellte sich heraus, dass Lauchs mehr kann, als nur Etiketten kleben. Er hilft Bestellungen zu packen, war auch schon mit auf der Lebensmittelmesse Kulinarium. Inzwischen liefert er sogar aus. „Auf dem Heimweg nach Templin bringe ich die Lieferkisten ins Seehotel oder den Q-Regio-Laden, kassiere ab und bringe das Geld am nächsten Tag der Chefin“, erklärt er.

Ein kleiner heller Raum, ein Packtisch und viele Regale an den Wänden – Stefan Lauchs mag seinen Arbeitsplatz. Hier klebt er Etiketten auf kleine, sechseckige Apfelgelee-Gläser. Seit September ist er im Apfelcafé fest angestellt, nach einer längeren Eingewöhnungszeit. Nachdem der 25-jährige 2013 seine Ausbildung zur Bürokraft in einem Bildungsprogramm für Menschen mit Behinderungen abgeschlossen hatte, fand er zwei Jahre lang keinen Job.

Die Deutschen werden immer älter, der Anteil der über 65-jährigen Bundesbürger an der Bevölkerung steigt - dadurch wächst auch die Zahl der schwerbehinderten Menschen. In Berlin ist fast jeder zehnte Bewohner betroffen, Brandenburg hat sogar den dritthöchsten Anteil aller Bundesländer.

Dabei habe sie zunächst ein bisschen Angst gehabt – vor dem Papierkram. Denn Lauchs Stelle wird über die Agentur für Arbeit gefördert – mit im Boot waren weitere Integrationsagenturen. Doch diese halfen auch beim Papierkram. Für Menschen mit Behinderungen gibt es, wie auch für Langzeitarbeitslose, Ältere oder Jugendliche, besondere Möglichkeiten bei der Jobvermittlung, erklärt Ivonne Pirscher von der Arbeitsagentur Eberswalde. So könne die Agentur beispielsweise die Umbaukosten am Arbeitsplatz übernehmen. Zum Beispiel für eine Rampe für Rollstuhlfahrer oder besondere Lampen und Lupen für Sehbehinderte.

Doch durch sein Handicap kann der junge Mann nur ein paar Stunden täglich arbeiten, dann lässt die Konzentration nach. Genaue Arbeitsanweisungen, einen Schritt nach dem anderen, und sich nicht aus dem Konzept bringen lassen – so kann Lauchs zuverlässig arbeiten. Hoch motiviert ist er sowieso. Etwas mehr Kontrolle als bei anderen Mitarbeitern sei schon nötig, sagt auch seine Chefin. Doch das helfe ja letztlich auch dem Produkt. Insgesamt ist die Geschäftsführerin rundum zufrieden: "Es hat von Anfang an gepasst mit uns.“

Im Fall von Stefan Luchs finanzierte die Arbeitsagentur eine Etikettiermaschine und eine entsprechende Schulung. Auch Einarbeitungs- und Lohnkosten können bezuschusst werden – über den Zeitraum und die Höhe wird im Einzelfall entschieden. Diese Anreize für Arbeitgeber zeigen erste Erfolge. So konnten in den vergangenen Monaten etwas mehr Menschen mit Behinderungen vermittelt werden. Betriebe ab 20 Mitarbeitern sollen laut dem Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention eine gesetzliche Quote von 5% Arbeitsplätzen mit Schwerbehinderten erfüllen - diese Quote sei noch nicht ganz erreicht.

Menschen mit Behinderungen haben ganz unterschiedliche Qualifikationen, betont Jörg Neumann von der Arbeitsagentur Eberswalde. So gebe es Menschen, die nach einer Krankheit oder einem Unfall – manchmal nur vorübergehend - als Behinderte eingestuft würden, aber sehr gut ausgebildet seien. Und auch für geistig Behinderte oder junge Menschen mit Lernschwierigkeiten könne man immer Nischen finden. "Oft liegen gerade bei diesen Menschen die Fähigkeiten in der Praxis", sagt er. In Handwerksbetrieben gebe es gute Möglichkeiten, auch im Hotelgewerbe. Man müsse eben nur herausfinden, wo es passt. Vorurteile würden dann meist schnell verschwinden. Er wünscht sich noch mehr Interesse von mittelständischen Betrieben – denn Berater wie er sind extra dazu da, über Hilfsmöglichkeiten der Arbeitsagentur zu informieren.

Daisy von Arnim sagt, sie sehe gerade auch für kleine Betriebe wie ihren eine gute Möglichkeit, Behinderten einen Job anzubieten. Einer befreundeten Unternehmerinhat sie schon empfohlen, sich ebenfalls zu informieren. „Herr Lauchs ist hier voll integriert – und ist eine große Hilfe. Es ist eine Win-Win Situation“, sagt sie. Stefan Lauchs hilft inzwischen auch beim Bewirten von Busgesellschaften. Von Arnim überlegt schon, ob und wie sie in der Sommersaison weitere Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen anbieten kann.