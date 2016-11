Gericht will Beweisanträge verlängern

Im Betrugsprozess gegen den ehemaligen Hotelier Axel Hilpert will das Landgericht Frankfurt (Oder) weitere Zeugen hören. Die Richter entschieden am Donnerstag, nochmals in die Beweisaufnahme einzutreten. Unter anderen sollen Banken-Vertreter und ein Ermittler befragt werden.

Hilpert soll für den Bau der Luxushotel-Anlage Resort Schwielowsee zu Unrecht mehr als neun Millionen Euro Fördergelder der Landes-Investitionsbank kassiert haben. Zuletzt ging es im Prozess um die Höhe des Schadens.

Das Landgericht Potsdam hatte Hilpert 2012 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil teilweise auf. In dem neuen Prozess müssen Schadenshöhe und Gesamtstrafe überprüft werden.