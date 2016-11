Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin kommt nicht aus den roten Zahlen heraus. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Verlust von 45,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Umsatz sei wegen einer schwachen Touristiknachfrage um fünf Prozent auf 1,23 Milliarden Euro gefallen. Ein Jahr zuvor hatte die Airline im üblicherweise starken Sommerquartal noch einen Gewinn von 56,2 Millionen Euro eingeflogen.

Die mit fast einer Milliarde Euro verschuldete zweitgrößte deutsche Fluglinie wird seit Jahren vom Großaktionär Etihad mit Finanzspritzen in der Luft gehalten. Knapp 30 Prozent der Aktien gehören der nationalen Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate.

Pichler hatte Ende September einen tiefgreifenden Umbau von Air Berlin und die Streichung von bis zu 1.200 Arbeitsplätzen angekündigt. Ein Teil der Flotte soll an die Lufthansa abgegeben werden. So will Air Berlin es 2018 zumindest operativ in die Gewinnzone schaffen.