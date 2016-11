Ferienwohnungen - Mittes Bürgermeister von Dassel lehnt sich gegen Airbnb auf

11.11.16 | 14:47 Uhr

Zwischen dem Berliner Bezirk Mitte und Airbnb gibt es Streit: Bürgermeister von Dassel klagt über mangelnde Kooperation, Airbnb über Verwirrung durch das Zweckentfremdungsverbot bei den Wohnungsanbietern. Von André Tonn

Wer seine Wohnung bis zu 180 Tage im Jahr an zahlende Gäste vermietet, darf das tun. Darauf hat sich Airbnb mit der Stadt Hamburg verständigt. "Könnte dies nicht auch für Berlin gelten?", fragt Airbnb-Chef Alexander Schwarz in die Runde der Zuhörer bei einer Diskussion des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller.

Alexander Schwarz, Geschäftsführer von Airbnb in Deutschland, will mehr Klarheit für die Wohnungsanbieter.

Airbnb weigert sich, Adressen an den Bezirk weiterzugeben

"Nein", lautet die kategorische Antwort von Stephan von Dassel (Grüne). Der frisch gewählte Bezirksbürgermeister von Mitte will über den Vorschlag mit dem Airbnb-Manager nicht einmal sprechen. Denn von Dassel wirft dem Unternehmen Doppelzüngigkeit vor. "Auf der einen Seite sagen sie: Wir sind kooperativ", sagt der Bezirksbürgermeister. "Auf der anderen Seite weigern sie sich, uns die Adressen aus ihrem Portal zu geben, die uns relativ einfach und ohne irgendwelche Spitzeltätigkeiten ermöglichen würden, zu entscheiden: Ja, das ist ein Gewerbeobjekt. Ja, das bekommt eine Genehmigung. Oder nein, hier liegt keine Genehmigung vor." Solange das nicht passiere, sagt Stephan von Dassel, könne er die von Airbnb angekündigte Kooperationsbereitschaft nicht ernstnehmen.

Hilft das Verbot gegen die Wohnungsnot?

Dass es unter seinen Wohnungsanbietern schwarze Schafe gibt, bestreitet Airbnb-Chef Alexander Schwarz nicht. Doch es seien ganz wenige, beteuert er. Die überwiegende Mehrheit halte sich an gesetzliche Regeln. Beweisen lässt sich das nicht. Airbnb und der Berliner Senat argumentieren mit unterschiedlichen Zahlen.



In einem anderem Punkt ist sich Alexander Schwarz sicher: Mit einem Verbot von Ferienwohnungen lasse sich die Wohnungsnot in Berlin nicht lindern. "Wir sind der Meinung, dass Homesharing, also das Vermieten aus den eigenen vier Wänden heraus, dem Wohnungsmarkt keine Wohnungen entzieht", sagt der Airbnb-Chef. Denn eine Familie, die sich entschließe, während eines Urlaubs ihre Wohnung über Airbnb zu vermieten, kehre ja nach dem Urlaub wieder zurück. Berlin würde auch nicht mehr Wohnungen gewinnen, wenn Airbnb Ämtern und Bezirken Namen und Adressen derjenigen offenbarte, die auf ihrem Portal inserieren, meint Alexander Schwarz.

Was in Mitte illegal ist, ist in Steglitz vielleicht erlaubt

Ein halbes Jahr nach Einführung des Zweckentfremdungsgesetzes sind Vermieter von Ferienwohnungen auf jeden Fall sehr verunsichert. Niemand wisse so recht, ob er illegal handelt und Strafe droht. Was in Mitte illegal sei, könne in Steglitz-Zehlendorf rechtens sein, räumt Bezirksbürgermeister von Dassel ein. Das dürfe so nicht bleiben.

"Kann man so einen Prozess wirklich in den zwölf Bezirken managen?", fragt von Dassel. "Oder müssen wir so einen Prozess nicht regionalisieren? Ein Bezirk wäre dann für alle zuständig." Von Dassel könnte sich auch vorstellen, den Prozess zu zentralisieren. Dann wäre das Land für die Umsetzung des Gesetzes zuständig. "Das Gesetz ist kompliziert und hat immer Ermessensspielräume", sagt der Bezirksbürgermeister. "Wenn die in den Bezirken unterschiedlich genutzt werden, ist das für alle ungünstig und unbefriedigend."