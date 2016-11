Protest gegen Nicht-Belieferung mit Kleidung - American Apparel-Verkäufer nackt im Schaufenster

24.11.16 | 12:54 Uhr

Das Modelabel American Apparel ist pleite. Mitarbeiter prangern nun an, die Filialen würden keine Ware mehr bekommen. Sie vermuten, dass das Unternehmen die Insolvenz beschleunigen will. Deshalb haben sie protestiert - und zwar nackt im Schaufenster.



Mitarbeiter des insolventen Modelabels Amercian Apparel haben nackt gegen die Methoden ihres Arbeitgebers in einem Berliner Schaufenster protestiert. Wie die Verkäufer auf ihrer Facebook-Seite schreiben, liefert das Unternehmen keine Kleidung mehr an seine Shops aus, weil das Unternehmen Insolvenz angemeldet hat. Die Deutschland GmbH des Modelabels sei aber keineswegs bankrott, heißt es. Nur durch die Entscheidung des US-Unternehmens, keine Kleidung mehr zu liefern, werde das Label in Deutschland zahlungsunfähig, heißt es weiter. Am Mittwoch haben sich deshalb einige Mitarbeiter in Berlin nackt in den Shop in der Berliner Münzstraße in Mitte gestellt und gegen diese Entscheidung protestiert. Auf Stickern am Schaufenster stand der Slogan: "L.A. give us clothes!". Zuerst haben intro.de und mitvergnuegen.com darüber berichtet.

Stand strong guys, we are with you #berlin#aaemployees #americanapparelwholesale #americanapparelusa #americanapparel #gildan #goodethics#fasionblog#fashionblogger#fashion #aaemployees #aaselfie #ootd Ein von LEGALIZE American Apparel (@americanappareleu) gepostetes Foto am 22. Nov 2016 um 12:01 Uhr

Die American Apparel-Mitarbeiter wollen zudem am Samstag demonstrieren und rufen die Kunden dazu auf, sich mit ihnen zu solidarisieren. Als Treffpunkt nennen sie den Rosa-Luxemburg-Platz, von wo aus sie ab 15 Uhr über die Münzstraße vorbei am American Apparel Store, weiter über die Weinmeisterstraße, Rosenthaler Straße, Neue Schönhauser Straße zurück zum Store in der Münzstraße ziehen wollen. Was für die Berliner Mitarbeiter gilt, betrifft auch die anderen Standort in Deutschland. Deshalb wird auch für die Shops in Hamburg, Köln, Frankfurt und München zur Demo am Samstag Nachmittag aufgerufen.

Regulärer Sozialplan mit Abfindungen gewünscht

Die American Apparel-Beschäftigten argumentieren, dass durch die Schließung der Deutschland GmbH der Verkauf des Unternehmens attraktiver für die möglichen Investoren gestaltet werden solle. Dann müsste in Deutschland jedoch ein "regulärer Sozialplan (mit Abfindungen) für eine Betriebsschließung abgeschlossen werden", heißt es weiter. Die Mitarbeiter befürchten nun, weil die Stores nicht beliefert werden, käme es zu einem deutlich schlechteren Sozialplan; womöglich gebe es gar keine Abfindungen.

Die Klamotten, die einst die Hipster-Herzen höher schlagen ließen, werden inzwischen zu Schleuderpreisen angeboten.

Normaler Geschäftsbetrieb soll gewährleistet sein

Die sieben deutschen Filialen von American Apparel sollten trotz des Insolvenzantrags des Unternehmens weiter geöffnet bleiben, wie die "Wirtschaftswoche" vor Kurzem berichtete. Der Insolvenzverwalter Wolf-Rüdiger von der Fecht sagte demnach Mitte November: "Die aktuellen Warenbestände gewährleisten einen normalen Geschäftsbetrieb. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten werden durch Insolvenzgeld gesichert". Die American Apparel Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt derzeit 251 Mitarbeiter und betreibt europaweit 26 Läden. American Apparel Deutschland hatte am 8. November beim Amtsgericht Düsseldorf Insolvenzantrag gestellt, mehrere Tage bevor auch die US-Muttergesellschaft in den USA Gläubigerschutz beantragte. Hintergrund waren laut von der Fecht "die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Muttergesellschaft in den USA".



Dauerfehde mit dem exzentrischen Ex-Chef

American Apparel kämpft schon seit längerem mit schleppenden Geschäften. Den letzten Insolvenzantrag hatte die Firma erst im Oktober 2015 mit Unterstützung ihrer wichtigsten Kreditgeber gestellt. Zudem leidet das Unternehmen unter einer Dauerfehde mit dem exzentrischen Ex-Chef Dov Charney. Der Firmengründer war 2014 im Zuge diverser Skandale geschasst worden und hatte American Apparel mit Klagen überzogen.