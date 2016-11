Zahlen für November 2016 - Etwas mehr Arbeitslose in Brandenburg

30.11.16 | 10:13 Uhr

Im November waren in Brandenburg etwas mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Monat zuvor. Das traf auch junge Leute, die in der Mark einen Job suchen. Gut sieht die Lage allerdings für die aus, die eine Ausbildung machen wollen - in Brandenburg wie in Berlin.



Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist im November leicht angestiegen. Im Vergleich zum Oktober erhöhte sich die Zahl um 0,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Zahl aber deutlich - um 9,4 Prozent. Im November waren in Brandenburg 96.853 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag damit wie im Oktober (96.307 Arbeitslose) bei 7,3 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 8,1 Prozent (106.863 Arbeitssuchende). Die Spanne im Land ist allerdings groß: Am höchsten ist die Arbeitslosigkeit mit 12,3 Prozent in der Uckermark, in Dahme-Spreewald liegt sie nur bei 5 Prozent.

Berlin weiter im Aufwind

In Berlin hingegen sank die Zahl der Jobsuchenden sowohl im Vergleich zum Vorjahr (-6,3 Prozent) wie zum Vormonat Oktober (-0,7 Prozent). Im November waren in der Hauptstadt 170.874 Menschen ohne Job - im Oktober waren es knapp über 172.000 und im Vorjahres-November 182.388.



Die Quote lag mit diesen Zahlen wie im Vormonat bei 9,2 Prozent - 0,8 Prozenpunkte weniger als vor einem Jahr. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, steigt in der Hauptstadt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiter deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt. Sie erreichte im September mehr als 1,38 Millionen, ein Plus von 3,5 Prozent.



Etwas mehr junge Arbeitslose in der Mark

In Berlin sank zuletzt auch erneut die Zahl der jungen Menschen unter 25 Jahren, die keine Arbeitsstelle fanden - auf 13.180. Das waren 0,8 Prozent weniger als im Oktober und 6,5 Prozent weniger als im November des Vorjahres. In Brandenburg sah die Situation für junge Menschen allerdings wieder etwas schlechter aus: Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen deutlichen Anstieg von jungen Arbeitslosen - plus 7,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Oktober sank die Zahl um 3,3 Prozent. Ähnlich der Trend bei den gemeldeten freien Arbeitsstellen: Während Berlin nur Zuwächse verbuchte (+5,3 Prozent gegenüber Oktober und +7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr), gab es in Brandenburg etwas weniger freie Stellen. Hier sank die Zahl um 4,5 Prozent gegenüber Oktober. Es waren allerdings 11,6 Prozent mehr als noch im letzten November. Immerhin: In Sachen Ausbildungsstellen konnten beide Länder punkten. Mehr Stellen verzeichneten sowohl Berlin (+19,3 %) wie auch Brandenburg (+9,4 %). Azubis bleiben wohl auch weiterhin Mangelware: Die Zahl der Bewerber stieg um 2,0 Prozent in Berlin und 2,1 in Brandenburg.



In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im November 2016 im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote (7,3 Prozent) hat sich dadurch aber nicht verändert.



In Berlin hingegen sank die Zahl erneut - allerdings blieb auch hier die Arbeitslosenquote von 9,2 Prozent gleich.

Auf die vergangenen Jahre gesehen sieht es für Jobsuchende in der Region immer besser aus - in Brandenburg ...

... wie in Berlin.



Grundsätzlich finden auch Menschen unter 25 Jahren eher einen Job. In Brandenburg gab es im November allerdings etwas mehr junge Arbeitssuchende als im Monat zuvor.



Für Jobsuchende unter 25 Jahren sieht es in Berlin dagegen weiter gut aus.



Insgesamt lag die Arbeitslosenquote in Brandenburg bei 7,3 Prozent, in Berlin bei 9,2. Deutschlandweit lag die Quote bei 5,7 Protzent.

Auch in Brandenburg gibt es immer mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, ...

... genauso wie in Berlin.

In vielen Sparten werden Arbeitnehmer gesucht - in Brandenburg gab es besonders viele offene Stellen im Bereich Logistik, Sicherheit und Produktion.

Diese Bereiche waren auch in Berlin die, in denen im November die meisten offenen Arbeitsstellen gemeldet waren.

Für Menschen, die eine Ausbildung machen wollten, sah es aber im November in beiden Ländern gut aus: In Brandenburg stieg die Zahl der als frei gemeldeten Stellen ...



... wie auch in Berlin. Hier gab es sogar 19,3 Prozent mehr offene Ausbildungsstellen.

