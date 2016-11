Niedrigster Arbeitslosenstand seit 25 Jahren - Es gibt immer mehr Jobs in der Region

02.11.16 | 10:56 Uhr

Immer mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: Besonders in Berlin ist die Anzahl der Jobs im Oktober gestiegen, aber auch in Brandenburg nahm sie leicht zu. Der Anteil der Arbeitslosen ist so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr. In Brandenburg ist er mittlerweile niedriger als in Nordrhein-Westfalen.



Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist im Oktober ein weiteres Mal gesunken - auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 9,2 Prozent nach 9,4 Prozent im September, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Vor einem Jahr lag sie noch bei 10,2 Prozent. Im Oktober waren in Berlin 172.006 Arbeitslose gemeldet, 3338 weniger als im September und 14.665 weniger als im Oktober 2015.



Auch in Brandenburg sank die Anzahl der offizell erwerbslos Gemeldeten im Oktober erneut: Die Erwerbslosenzahl verringerte sich im Vergleich zum September um 2400 auf 96.307, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Damit lag die Quote bei 7,3 Prozent nach 7,5 Prozent im Vormonat und 8,0 Prozent vor einem Jahr. Und sie ist mittlerweile niedriger als in Nordrhein-Westfalen: Dort beträgt die Quote 7,4 Prozent.



Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs wächst

In Berlin wächst die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs weiter. Die neuesten Zahlen dazu stammen vom August. In diesem Monat waren 1.368.000 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt - das waren 46.473 Personen mehr als im August 2015. Dies bedeutet einen Anstieg um 3,5 Prozent. In welchem Verhältnis der Anstieg der Jobs zum Wachstum der Bevölkerung steht, weist die Statistik allerdings nicht aus. Im Oktober wurden den Arbeitsagenturen und Jobcentern in Berlin insgesamt 7.789 neue Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 971 mehr als im Vormonat. Auch in Brandenburg nimmt die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu: Im August hatten 815.400 Personen einen solchen Job - das waren 5.464 mehr als im August 2015, das entspricht einer Steigerung von 0,7 Prozent. Im Oktober gab es einen sprunghaften Anstieg neuer Stellen: Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden insgesamt 6.008 neue Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 1.645 mehr als im Vormonat - ein Anstieg von knapp 38 Prozent.

Etwas mehr Bewerber um Ausbildungsplätze

Im Ausbildungsjahr 2015/16 (Oktober bis September) stieg die Zahl der jugendlichen Bewerber um einen Ausbildungsplatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,0 Prozent auf 21.700. Ende September waren laut Arbeitsagentur noch 1.700 Jugendliche dieser Bewerber in Berlin noch ohne Ausbildungsstelle. Das sind rund 7,8 Prozent.

In Brandenburg ergab die Bilanz des Ausbildungsjahres 14.505 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, das waren 2,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Davon blieben bisher 6,5 Prozent, nämlich 946, ohne Ausbildungsplatz.