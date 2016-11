Weihnachtsgeschäft - Händler rechnen mit Rekord-Umsätzen

27.11.16 | 19:57 Uhr

Spätestens am ersten Advent dürfte den meisten klar werden: Weihnachten steht vor der Tür. So langsam wird es Zeit, Geschenke für die Liebsten zu besorgen. Die Händler jedenfalls rechnen in dieser Saison mit starken Umsätzen.

Die relativ warme Woche vor dem ersten Advent hat die Stimmung der Einzelhändler in Berlin und Brandenburg nicht getrübt. Die Zahlen seien auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr, sagte Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB), am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Weihnachtsmärkte und Illuminationen beförderten zusehends die Stimmung der Kunden, der Einzelhandel gehe daher relativ optimistisch in die kommenden Wochen.

Sieger im Weihnachtsgeschäft könnte auch in diesem Jahr wieder der Gutschein sein, so Busch-Petersen. In der Woche vor dem ersten Advent hätte Kunden vor allem bei Dekorationen, Süßigkeiten oder Accessoires zugegriffen. Auch der Elektronikbereich sei traditionell stark. Nur bei Textilien gebe es wegen der milden Temperaturen der vergangenen Tage noch Nachholbedarf.

Steigende Touristenzahlen machen zusätzlich Hoffnung

Die Rahmenbedingungen für das Weihnachtsgeschäft seien besser als in den vergangenen Jahren, so Busch-Petersen. Das liege vor allem an den hohen Beschäftigungszahlen und den vielen Übernachtungen in der Region. Berlin und Potsdam seien wachsende Städte. Damit befinde man sich oberhalb des bundesweiten Trends, bei dem Innenstädte eher unterhalb der Vorjahreszahlen liegen.

Am Sonntag hatte der Handelsverband Deutschland (HDE) eine bundesweite Umfrage zur Stimmung des Einzelhandels in Deutschland veröffentlicht. Während Großhändler sich optimistisch geben, sind demnach Einzelhändler in zentralen Innenstadtlagen mehrheitlich enttäuscht über das Geschäft in der Woche vor dem ersten Advent. Zwei Drittel von ihnen zählten weniger Kunden als vor einem Jahr. Die Erwartungen für die kommenden Wochen sind bei allen Händlern jedoch gleichermaßen groß. Laut HDE-Umfrage rechnen bundesweit 40 Prozent der Einzelhändler mit guten Geschäften. Für das Weihnachtsgeschäft wird in diesem Jahr ein Rekord erwartet.

Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor

Weihnachtlich ist es mittlerweile auch an Berlins wichtigstem Touristen-Hotspot: Am Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor in Berlin sind am Sonntag die Lichter eingeschaltet worden. Dazu gab es am Pariser Platz eine offizielle Feier mit Musik und Grußworten.



Die 16 Meter hohe Nordmanntanne stammt aus dem Vorgarten eines Privathauses im ostthüringischen St. Gangloff. Der Baum wurde mit 30.000 LED-Lichtpunkten und 1.000 weißen Baumkugeln geschmückt. Nach Angaben der Thüringer Landesforstverwaltung ist die Tanne mehr als 60 Jahre alt und wiegt 2,8 Tonnen.



Es fehlt an Weihnachtsmann-Darstellern

Während Hoteliers und Händler frohlocken, klagen Veranstaltungsagenturen, die in Brandenburg Weihnachtsmanndarsteller vermitteln. Laut einer Umfrage sinkt die Zahl der Bewerber, die an Heiligabend bei Familien verkleidet für eine festliche Bescherung sorgen sollen. Das Studentenwerk in Potsdam habe deshalb bereits die Vermittlung von Weihnachtsmännern eingestellt und die Agentur für Arbeit ihre Aktivitäten weiter zurückgefahren. Nicht mehr jede Arbeitsagentur in Brandenburg vermittelt Darsteller. Auch der Weihnachtsservice Berlin klagt über immer weniger zu vermittelnde Kandidaten für den Nebenjob an Weihnachten.