Die Deutsche Bahn will am Donnerstagvormittag ihr neues System zum Fahrradverleih in Berlin vorstellen. Bisher dominierte das Unternehmen mit seinem Angebot Call a Bike den Markt in der

Hauptstadt. Bis zum Jahresende muss die Bahn jedoch ihre rund 150 Stationen mit 1.500 Rädern abbauen - dazu wurde sie vom Senat verpflichtet.