Die Bahn verleiht in Berlin bald Fahrräder mit Lidl

Erst schien es, als wäre die Bahn mit Call ab Bike raus in Berlin. Konkurrent Nextbike gewann die Senatsausschreibung und startet 2017 mit 2.000 Rädern. Doch jetzt kommt die Bahn mit einem neuen Angebot um die Ecke: Sie startet mit Lidl ein neues Leihsystem.

Unter dem Namen "Lidl-Bikes" startet die Deutsche Bahn gemeinsam mit dem Lebensmittelhändler Lidl ein neues öffentliches Verleihsystem für Fahrräder in Berlin in wirtschaftlicher Eigenverantwortung. Das teilte die Bahn am Donnerstag mit.

Ab Frühjahr 2017 sollen den Kunden dann innerhalb des S-Bahn-Rings 3.500 Räder ohne feste Stationen zur Verfügung stehen. Das entspricht einer Verdopplung der bisherigen Flotte des Bahnsystems Call a Bike. Alle bisherigen Kunden von Call a Bike sowie der Fahrradverleihsysteme mit weiteren Kooperationspartnern würden auf die "Lidl-Bikes" ohne gesonderte Anmeldung zugreifen können, so die Bahn. Beim neuen Angebot übernimmt DB Rent weiterhin die Rolle des Systembetreibers und betreut die Kunden. Lidl wird der Namensgeber des neuen Fahrradverleihsystems sein und die Farbgestaltung der vollständig neuen Radflotte prägen.