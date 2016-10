Was würde passieren, wenn jeder von uns 1.000 Euro pro Monat bekäme? Einfach so ohne Arbeit. Der Berliner Michael Bohmeyer verwirklicht diese Idee mit seinem Projekt "Mein Grundeinkommen": Er findet, dass es eine Antwort auf die digitale Gesellschaft ist.

Dahinter steckt die Idee 'Was würde passieren, wenn wir eigentlich nicht mehr müssen, sondern nur noch tun können, was wir wollen? Würde dann die Gesellschaft zusammenbrechen'? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es ein Mehr an Freiheit gibt. Es gibt dann nämlich erst einmal die wirkliche Freiheit, nämlich die Freiheit 'Nein' zu sagen. Und die wird die gesamte Gesellschaft verändern, weil sie nicht mehr auf Zwang, Druck und Kontrolle basiert, sondern auf Vertrauen. So wie wir uns heute schon jeden Tag vertrauen: Wenn uns zum Beispiel der Kellner das Essen bringt und erst nachher die Rechnung will, weil er uns vertraut, dass wir nicht wegrennen. So könnte eigentlich die ganze Gesellschaft funktionieren.