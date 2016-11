Wirtschaftsförderung für Startups - Wie Berlin in London um die Brexit-Flüchtlinge wirbt

22.11.16 | 11:58 Uhr

Die Wirtschaftsverwaltung hat bereits ein Auslandsbüro in London eröffnet, jetzt will auch die Wirtschaftsförderung BerlinPartner weitere Start-ups in die deutsche Hauptstadt locken - mit einem einwöchigen "Pop-up Lab Berlin" im hippen Stadtteil Soho. Von Stephanie Pieper

Jung und hip, originell und unternehmerfreundlich will sich Berlin in London präsentieren. Und hat deshalb ein kleines Ladengeschäft im Stadtteil Soho gemietet, wo einige erfolgreiche Startups von der Spree nun eine Woche lang für die deutsche Hauptstadt werben. Mit einem Standbein in Berlin liebäugelt zum Beispiel Alex Loizou, dessen Londoner Firma Trouva unabhängigen Modeboutiquen eine Plattform für den Internethandel bietet.

Loizou ist bereits mit 15 Berliner Boutiquen in Kontakt und will bald auf dem deutschen Markt starten. Sein Vater ist Zypriote, seine Mutter Deutsche, aufgewachsen ist er in Zypern, studiert hat er erst in Köln, dann in London – und hier hat er auch Trouva gegründet. Bei der Technologie und beim E-Commerce habe Großbritannien zwar noch die Nase vorn, aber Deutschland sei auf Platz zwei, meint Loizou.

Von einer Massenflucht kann nicht die Rede sein

Ein junger Londoner Unternehmer auf dem Sprung nach Berlin ist ganz nach dem Geschmack von Stefan Franzke, Geschäftsführer von BerlinPartner, dem landeseigenen Wirtschaftsförderer, der in Soho das Publikum begrüßt. Günstige Büroräume und Hilfe beim Umzug, öffentliche Fördergelder und Zugang zu Risikokapital - mit diesen harten Standortvorteilen umgarnt Franzke die Firmengründer auf der Insel. Aber er preist vor allem die Dynamik Berlins, einer Stadt voller Kreativ- und Tech-Talente. "Die Stadt selber Berlin macht Spaß, sie ist innovativ, sie ist inspirierend, sie hat eine absolut tolle Tech-Szene, sie hat ganz tolle Universitäten. Dann ist es natürlich auch diese Internationalität, die wir haben." Von einer Massenflucht aus London nach Berlin kann jedoch trotz des Brexit noch keine Rede sein. Bislang sind laut Franzke erst drei Startups umgezogen, zwei weitere sollen noch in diesem Jahr folgen, 40 Anfragen gibt es darüber hinaus.

Webdesign-Firma expandiert am Potsdamer Platz

Als die Briten im Sommer für den EU-Austritt stimmten, saß Julian Baladurage praktisch auf gepackten Koffern, um einen zweiten Standort seiner Webdesign-Firma MBJ London in Berlin zu eröffnen. Er zeigt sich überrascht, dass Berlin so international ist, zum Teil höre man mehr Englisch als Deutsch. MBJ ist mithilfe von Berlin Partner zunächst am Potsdamer Platz untergekommen und will dort weiter wachsen – von derzeit zwölf auf bis zu 50 Mitarbeiter im nächsten Jahr.