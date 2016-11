Klagen über Aushilfen und Azubis - "Die kommen unpünktlich. Oder die kommen gar nicht."

17.11.16 | 13:59 Uhr

Mangelt es nur an der Einstellung oder sind die Ansprüche zu hoch? Nicht nur der Service-Store im Bahnhof Pankow hat Probleme, junge motivierte Mitarbeiter zu finden. Auch andere Betriebe klagen über mangelnde Einsatzbereitschaft. Von Daniel Marschke



309 Retweets und 439 Likes bis Donnerstagmittag: Der Stellenaushang, mit dem der Service-Store der Deutschen Bahn in Pankow seit dem Wochenende "eine freundliche und intelligente Studentin oder Aushilfe" finden wollte, hat zumindest auf Twitter großen Erfolg. Doch bereits am Mittwoch war der drastisch formulierte Aushang wieder verschwunden - "auf Anweisung von ganz oben", sagt die Mitarbeiterin, die das Stellenangebot formuliert hatte, auf Nachfrage von rbb|24. Und eine neue Aushilfe ist auch noch nicht in Sicht - vielleicht sind die Anforderungen ja doch zu hoch.

Burn-out-Syndrom nach acht Stunden Arbeit?

"Viele können noch nicht mal rechnen, und wenn sie das mit einem Taschenrechner machen sollen, vertippen sie sich sechmal hintereinander", sagt die Angestellte, die seit 2014 im DB-Store beschäftigt ist und sich über die Unzuverlässigkeit mancher Aushilfen nur wundern kann. "Die kommen unpünktlich oder sagen zwei Stunden vorher ab. Oder sie kommen gar nicht, dann bleibt der Laden einfach zu." Manche der jungen Frauen würden nach acht Stunden Arbeit schon über ein "Burn-Out-Syndrom" klagen. Aber ist es wirklich so schlimm? rbb|24 hat nachgefragt - im Kfz-Handwerk, im Hotel- und Gaststätten-Gewerbe, in einer Bäckerei, im Einzelhandel - und tatsächlich: Viele Arbeitgeber klagen, dass die Motivation jüngerer Mitarbeiter immer weiter abnimmt.

Jüngere Mitarbeiter sind oft krank. Das kostet uns Betriebe ein Vermögen. Annett Schnell, Geschäftsführerin

Betriebe klagen über zu wenig Leistungsbereitschaft

In den vergangenen zehn Jahren habe die Leistungsbereitschaft erheblich nachgelassen, sagt Annett Schnell, Geschäftsführerin der Bäckerei Schnell, die in Berlin 40 Filialen betreibt. Aus Sicht vieler junger Leute dürfe Arbeit "nicht mehr anstrengend sein". Vor allem die Arbeitszeiten im Bäckerhandwerk seien für potenzielle Lehrlinge ein "Ausschlusskriterium". Gebacken werden die Brötchen schließlich nachts, und auch, wer im Verkauf arbeitet, muss morgens um fünf auf der Matte stehen – "das ist den meisten zu früh". So kommt es, dass die Zahl potenzieller Nachwuchskräfte immer kleiner wird und die Bäckerei bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter "manchmal auch Kompromisse machen muss". Zwar hätten die 20- bis 25-Jährigen "ein riesiges Selbstbewusstsein", würden aber oft nicht mitdenken, sagt die Unternehmerin. Noch schlimmer ist aus ihrer Sicht jedoch, dass jüngere Mitarbeiter häufig krank seien – "das kostet uns als Betriebe ein Vermögen und geht auf Kosten der älteren Angestellten".



"Die gucken in die Backstube und ergreifen die Flucht"

Überhaupt sei es ein großes Problem, fachlich qualifizierten Nachwuchs zu finden - nicht nur wegen der geburtenschwachen Jahrgänge. Große Einzelhandelsketten wie Rewe, Edeka oder Lidl hätten eigene Backshops und könnten ihre Azubis besser bezahlen, sagt die Chefin von Bäckerei Schnell. Für kleine Fachbetriebe sei dagegen oft schwierig, überhaupt noch Lehrlinge zu finden – noch zumal die Ansprüche der Schulabgänger gestiegen seien: "Die gucken in die Backstube und ergreifen die Flucht", sagt Schnell, die mit ihrem Mann rund 240 Mitarbeiter beschäftigt, davon 15 Auszubildende. Einen guten Bäcker-Lehrling zu finden, sei "wie ein Lottogewinn".

Flüchtling, der eine Kfz-Ausbildung macht

Flüchtlinge scheinen motivierter zu sein

Auch im Kfz-Handwerk ist längst der Kampf um geeignete Lehrlinge entbrannt. Die großen Hersteller mit ihrem Händler- und Werkstättennetz seien für junge Leute attraktiver, sagt Axel Pilatowksy, Lehrlingswart bei der Berliner Kfz-Innung. "Wir müssen dann nehmen, was übrig bleibt" - und das seien nicht gerade die besten: "Die haben große Pläne, aber es hakt an allen Ecken und Enden", sagt der Kfz-Fachmann. Viele der Bewerber hätten den Mittleren Schulabschluss (MSA), "aber die kriegen einfachste Rechenaufgaben nicht hin".

Es wird den jungen Leuten zu leicht gemacht, denen fehlt der Ansporn. Axel Pilatowsky, Kfz-Lehrlingswart

Pilatowsky glaubt zu wissen, woran das liegt: "Es wird den jungen Leuten zu leicht gemacht, denen fehlt der Ansporn,", meint der Lehrlingswart. Besonders deutlich werde das im Vergleich mit den jungen Flüchtlingen, die nun vermehrt in die Betriebe kämen: "Die haben eine ganz andere Einstellung, die sind pünktlich und fleißig", lobt Pilatowksy. Problematisch dagegen sei es, wenn Azubis aus deutschen Hartz-IV-Familien kommen: "Die werden schon so programmiert. Denen sagen die Eltern: 'Mach bloß nicht zuviel!'"

Lange Öffnungszeiten nur mit Aushilfen

Doch es gibt auch andere Beispiele. So setzt die Supermarkt-Kette Kaiser's schon seit Jahren auf studentische Hilfskräfte. Anders wären die langen Öffnungszeiten - in der Regel bis 22 Uhr, teilweise auch bis Mitternacht - auch gar nicht zu stemmen. In der Filiale am Hindenburgdamm in Lichterfelde hat man mit den "Studis" bisher nur gute Erfahrungen gemacht. "Im Vorstellungsgespräch sehe ich ja, wer in Frage kommt", sagt Filialleiter Timo Schulz. Ein bis zwei Wochen dauere die Einarbeitung, dann könnten die Aushilfen selbstständig arbeiten - hauptsächlich an der Kasse. Inzwischen gebe es neben sechs festangestellten Mitarbeitern sechs studentische Aushilfskräfte.

Bei Kaiser's sitzen in den Abendstunden hauptsächlich Studenten an der Kasse

Erst die Aushilfen ermöglichen es Kaiser's, die Läden länger offenzuhalten und damit auf ein verändertes Kundenverhalten zu reagieren. "Wichtig ist für uns vor allem, dass sie flexibel sind und gegenüber den Kunden freundlich auftreten", sagt der Supermarkt-Chef. Doch auch für die Studenten lohnt sich der Deal mit Kaiser's: tagsüber gehen sie studieren, abends setzen sie sich an die Supermarkt-Kasse, für maximal 15 Stunden in der Woche.

Wunsch nach "Work-Life-Balance" muss respektiert werden

Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), glaubt, dass bei der Beschäftigung von Azubis und jüngeren Aushilfskräften immer beide Seiten profitieren müssen: "Sie können heute niemandem mehr sagen, dass er Tag und Nacht arbeiten soll und auch noch Überstunden machen muss", sagt Lengfelder, der selbst im Hotel gelernt hat. In den vergangenen zehn bis 15 Jahren hätten sich die Ansprüche "extrem verändert".

Statistik Zahlen für Berlin - Akuter Azubi-Mangel Die Zahl der Auszubildenden in Berlin ist seit Jahren rückläufig. Im Jahr 2007 wurden noch über 20.000 Ausbildungsplätze besetzt. 2015 waren es noch knapp 16.000. Der Bedarf ist deutlich höher: Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres in diesem Herbst waren laut IHK noch rund 5.200 Plätze nicht besetzt.



Berliner Hotel-Azubis benoten ihre Arbeitgeber

Wenn das Hotel- und Gaststättengewerbe im Wettbewerb um immer weniger Nachwuchskräfte nicht den Kürzeren ziehen wolle , müsse man sich neue Wege überlegen: "Wenn jemand immer am Mittwochabend zum Sport will, muss ich mich als Arbeitgeber auch irgendwie darauf einstellen", sagt Lengfelder. Andernfalls bestehe die Gefahr, bald gar keine Mitarbeiter mehr zu bekommen: "Es gibt in Berlin ein Fünf-Sterne-Hotel, da steht der Direktor abends mit zwei Azubis an der Rezeption, weil das Hotel seit Monaten keine geeignete Fachkraft findet", sagt Lengfelder.

Damit das nicht einreißt, hat die DEHOGA schon 2012 ein Programm "Ausbildung mit Qualität" ins Leben gerufen. Ausbildungsbetriebe, die mitmachen wollen, müssen sich dabei auf zehn Leitsätze verpflichten, zum Beispiel "Unser Arbeitsklima ist geprägt von Weltoffenheit, Fairness, Toleranz und Respekt." Und auch die sogenannte Work-Life-Balance gehört zu den Leitsätzen: "Wir sorgen für einen angemessenen Einklang zwischen Arbeit und Privatleben." Ob diese Leitlinien auch eingehalten werden, wird durch die regelmäßige Befragung der Azubis ermittelt. Stellt sich heraus, dass sie unzufrieden sind, hilft der Verband mit konkreten Handlungsempfehlungen und einem Aktionsplan.