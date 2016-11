Die umstrittene Potsdamer Bettensteuer kann weiter den städtischen Haushalt aufbessern. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies eine Nichtzulassungsbeschwerde eines Potsdamer Hoteliers gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg ab, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag in Leipzig mit.



Die Bettensteuer wird seit dem 1. Oktober 2014 erhoben. Fünf Prozent des Übernachtungspreises in Hotels sind als Übernachtungssteuer an die Stadt zu zahlen. Geschäftsreisende sind allerdings ausgenommen. Vergangenes Jahr kam nach Angaben der Stadt rund 950.000 Euro zusammen.

Aus Sicht der Tourismuswirtschaft bleibt die Steuer trotz des Urteils ein umstrittenes Mittel, sagte Barbara Nitsche, Fachbereichsleiterin der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Die IHK spricht sich stattdessen dafür aus, eine Gebühr für den Eintritt in den Park Sanssouci zu erheben. Das lehnen die Stadtverordneten jedoch ab.