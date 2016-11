Die neue Ferienfluggesellschaft, in die auch Teile von Air Berlin integriert werden sollen, trägt voraussichtlich den Namen "Blue Sky". Das berichtet die " Süddeutsche Zeitung " am Freitag. Die Airline soll gemeinsam mit Tuifly und Etihad gegründet werden, mit denen Air Berlin schon jetzt kooperiert. Diese Pläne waren zuerst Ende September bekannt geworden. Der Start der neuen Airline mit dem Projektnamen "Blue Sky" solle nun spätestens Ende November bekanntgegeben werden, berichtete die "Süddeutsche" weiter.

Tuifly-Besatzungsmitglieder hatten sich nach Bekanntwerden des Vorhabens Anfang Oktober reihenweise krank gemeldet und den Flugbetrieb zeitweise komplett zum Erliegen gebracht. Laut "Süddeutscher Zeitung" hat sich die Belegschaft aber offenbar überzeugen lassen, dass sie kurzfristig nicht um ihre Arbeitsplätze und ihre soziale Absicherung fürchten muss.



Die Rettungspläne für die um ihre Existenz kämpfende Air Berlin gehen noch weiter. Die Flotte der bisher zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft soll auf Druck der Großaktionärin Etihad auf 75 Flugzeuge halbiert werden. Neben den Maschinen, die in den Verbund mit Tuifly eingehen, will Air Berlin ab Ende März 40 Flugzeuge samt Personal an den Lufthansa-Konzern vermieten - vor allem an dessen Billigtochter Eurowings. Dieser Deal ist grundsätzlich ausgehandelt, aber ebenfalls noch nicht in trockenen Tüchern.