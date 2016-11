Heftige Debatte um Sonntagsverkauf - Wie aus sechs Sonntagsöffnungen zehn werden könnten

16.11.16 | 07:54 Uhr

In Brandenburg soll der Sonntagsverkauf flexibler gestaltet werden. Doch nicht nur die Gewerkschaft ver.di hat damit Bauchschmerzen - sie nennt die Pläne der Regierung einen "Kniefall vor den Händlern".

Die Brandenburger Landesregierung will die Verteilung der sechs verkaufsoffenen Sonntage im Land flexibler gestalten. Doch der Gesetzentwurf von SPD- und Linksfraktion ist heftig umstritten. Die Industrie- und Handelskammern sowie der Handelsverband und auch die Stadt Potsdam drängen seit langem schon auf mehr Sonntagsverkäufe. Gewerkschaften und Kirchen sehen darin hingegen ein Aufweichen des besonderen Schutzes, den Sonn- und Feiertage verfassungsrechtlich genießen. Gerade in Zeiten zunehmender Arbeitsbelastung sei ein grundsätzlich freier Tag in der Woche notwendig, argumentieren Kritiker des Sonntagsverkaufs.

Kommt ein 5+5-Modell?

Bislang dürfen in Brandenburg Städte und Gemeinden höchstens sechs verkaufsoffene Sonntage pro Jahr festlegen. Für die Bewilligung muss ein besonderes Ereignis vorliegen. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, dass die Gemeinden künftig fünf Sonntage festlegen können – dazu kommen fünf weitere Sonntage, die aus Anlass kleinerer und regional begrenzter Veranstaltungen für jeweils ein Teilgebiet der Gemeinde gelten sollen. Das kann dazu führen, dass es zum Beispiel im Potsdamer Stadtgebiet insgesamt zehn verkaufsoffene Sonntage gibt - nur eben nicht überall. Denn gleichzeitig soll nach den Plänen von Rot-Rot jede einzelne Verkaufsstelle auch weiterhin höchstens sechs Mal pro Jahr geöffnet haben. Die Arbeitnehmer stünden künftig also nicht schlechter da als bisher, verteidigt die rot-rote Koalition ihren Entwurf.

Verdi spricht von "Kniefall vor den Händlern"

Die Gewerkschaft ver.di sieht da allerdings ein Schlupfloch. Bei Einzelhandelsketten könnten dieselben Arbeitnehmer einfach in verschiedenen Filialen eingesetzt werden, warnt Markus Hoffmann-Achenbach vom ver.di-Bezirk Potsdam-Nordwestbrandenburg. Damit würden sie möglicherweise öfter als an sechs Sonntagen im Jahr arbeiten. Er wertet den Gesetzentwurf als Kniefall vor den Händlern. "Um die Rechte der Beschäftigten geht es dabei nicht", zitiert ihn die Gewerkschaftszeitung. Viele Beschäftigte würden nicht einmal finanziell von der Sonntagsarbeit profitieren, moniert ver.di. Denn Zuschläge zahlten meist nur tarifgebundene Arbeitgeber – laut Gewerkschaft sind das lediglich 20 Prozent der Unternehmen im Einzelhandel. Bei anderen würden gerade sonntags oft prekär Beschäftigte eingesetzt. Ver.di kündigte bereits an, das neue Gesetz, wenn es beschlossen ist, auf seine Rechtmäßigkeit juristisch prüfen zu lassen. "Wir sind grundsätzlich gegen jede Erweiterung des bisher gültigen Landenöffnungsgesetzes. Der Sonntag ist uns heilig", betonte die Leiterin des Fachbereichs Handel, Erika Ritter, die Gewerkschaftsposition.

Mehr Infos Nach ver.di-Angaben arbeiten in Brandenburg rund 74.500 Beschäftigte im Einzelhandel, mehr als zwei Drittel davon Frauen. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten sei im Einzelhandel überdurchschnittlich hoch.

Gesetzentwurf soll Interpretationsspielräume eingrenzen

Von einem "Kniefall" wollte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ina Muhß, nicht sprechen. Der geplante Gesetzentwurf sehe keine radikale Änderung des brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes vor, "es ist eher ein kleines Zugeständnis für den Handel", sagte Muhß in der vergangenen Woche bei einer ersten Lesung des Entwurfs im Landtag. Sie sieht die flexiblere Gestaltung der Sonntagsöffnungen als ein Mittel dafür, um der Konkurrenz durch den Online-Handel und auch durch Berlin mit seinen insgesamt zehn verkaufsoffenen Sonntagen zu begegnen. Die Arbeitsministerin Diana Golze (Linke), in deren Ressort das Ladenöffnungsgesetz fällt, sieht in der geplanten Neuregelung der Sonntagsöffnungen eine Verbesserung bestehender Verhältnisse. Grundsätzlich habe sich das brandenburgische Ladenöffnungsgesetz bewährt, allerdings sei es in der Vergangenheit teilweise sehr weit ausgelegt worden. Der aktuelle Gesetzentwurf soll nun Interpretationsspielräume eingrenzen. "Für die einzelne Verkaufsstelle ändert sich nichts: sechs bleibt sechs", betonte die Ministerin.

Grüne fürchten Aushöhlung der Sonntagsruhe

Die Regierungsfraktionen seien "endlich dem hartnäckigen Druck der Landeshauptstadt Potsdam erlegen", kritisierte dagegen die Grünen-Abgeordnete, Ursula Nonnemacher. Das verfassungsrechtlich geforderte Regel-Ausnahme-Verhältnis von Sonntagsruhe und Sonntagsöffnung werde inhaltlich systematisch ausgehöhlt. Auch Nonnemacher ging auf die Konkurrenz für den Einzel- durch den Online-Handel ein. Im Internet werde an Sonntagen ein erheblicher Anteil des Umsatzes erzielt. "Die Frage ist aber, ob die Menschen im gleichen Umfang konsumieren würden, müssten sie sonntags ihre eigenen vier Wände verlassen." Die Ladenöffnungszeiten seien in der Vergangenheit sehr weit flexibilisiert worden, so Nonnemacher. "Das ist okay, aber Flexibilität kann nicht immer nur in eine Richtung gehen", mahnte sie. Der Gesetzentwurf wird gerade im Fachausschuss überarbeitet - und anschließend erneut im Landtag beraten.