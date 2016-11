Zwei Kräne, ein Förderband, Schüttvorrichtungen, Technik zum Ab- und Umladen von Containern, hunderte Meter Kai: Der Schwedter Hafen ist komplett ausgestattet - aber gerade liegen nur zwei mittelgroße Binnenschiffe vor Anker. "Ein bis zwei Schiffe am Tag, das ist Durchschnitt, wir könnten natürlich mehr," sagt der Hafenmeister Peer Manthey. Am Hafen werden vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse umgeschlagen: Dünger wird geliefert und gelagert, Getreide verlässt die Uckermark Richtung Westdeutschland.

Für die Schwedter Industrie spielt der Hafen keine große Rolle. Die Produkte der Raffinerie werden per Pipeline oder LKW von hier weggebracht. Die Kartons und Papiere der Leipa GmbH müsste man eigentlich mit Containerschiffen transportieren. Doch der schleusenfreie Ostseeanschluss, der Stolz des Hafens, hat nicht genügend Tiefgang für große Schiffe. Und auch die Verbindung nach Süden, Richtung Berlin, ist nur für mittlere Binnenfrachter geeignet.

Reinhold Scheermann hat mit seiner 77 Meter langen "MS Recaro" im Hafen angelegt. Er lädt gerade Gerste, die er ins Emsland bringt. Das Getreide läuft über ein Förderband und eine Art Fülltrichter direkt aus dem Speicher auf seine Ladefläche. Eigentlich sollten es 730 Tonnen sein, doch wegen des niedrigen Wasserpegels kann er nur 600 Tonnen mitnehmen. "Von hier bis Hohensaaten sind 1,75 Meter angesagt, erst dahinter sind es wieder zwei Meter", sagt er, während er beim Laden genau aufpasst, dass der Tiefgang stimmt.

Seit 45 Jahren ist Scheermann als Binnenschiffer in ganz Europa unterwegs. Dass der 61-Jährige den lang geplanten Ausbau der Hohensaaten-Friedrichtshaler-Wasserstraße (Ho-Fri-Wa) noch erlebt, glaubt er nicht, sagt er. Dennoch lobt er den Hafen: Guter Service, Bewachung, Strom und Trinkwasser am Liegeplatz. Er würde gern öfter kommen. Am liebsten mit einer vollen Ladung nach Schwedt, zum Beispiel Kali, und einer vollen Ladung Getreide zurück Richtung Hannover.