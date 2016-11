Die Braunkohleregion Lausitz steht vor einer Zerreißprobe: Klimaforscher fordern den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030. Doch dann würden mindestens 6000 Arbeitsplätze in der Region wegfallen. Eine Vorbereitung auf einen solchen Strukturwandel in der Lausitz war Thema im Haushaltsausschuss, der derzeit über die Brandenburger Finanzmittel bis 2018 verhandelt.



Wäre Brandenburg auf einen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung vorbereitet? Was würde in der Lausitz und mit den dortigen 6000 Jobs in der Kohleförderung passieren? Gibt es konkrete Projekte, die zur Vorbereitung auf einen solchen Strukturwandel im neuen Haushalt gefördert werden können? Auf diese Fragen des Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Brandenburger Landtag, Sven Petke (CDU), hatte Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) nur eine Antwort: "Wir haben keinen Gesamtplan, weder einen 5- noch einen 35-Jahresplan. Sondern wir sind der Auffassung, dass die Ideen und Projekte von dort, von den dortigen Unternehmen kommen müssen."