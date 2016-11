In Berlin werden Müllabfuhr und Straßenreinigung 2017 und 2018 teurer. Die Gebühren für die Müllabfuhr erhöhen sich jeweils um 1,9 Prozent, die für die Straßenreinigung um je 1,3 Prozent, wie die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) am Donnerstag mitteilten. Zur Begründung verwies die BSR auf die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst. Davon sei die BSR aufgrund des hohen Anteils an Personalkosten besonders stark betroffen.

Die Müllgebühren in Berlin sind laut einer Studie aus dem Juni im Bundesvergleich durchschnittlich. Je nach Tarif werden für ein Einfamilienhaus mit einer vierköpfigen Familie zwischen 237 und 375 Euro fällig. Damit liegt Berlin nach den Ergebnisse der Untersuchung im Auftrag des Eigentümerverbandes Haus und Grund auf Platz 62 von 100 untersuchten Städten.

Der größte Gasanbieter in der Region, die Gasag, kann dagegen ihren Preis für Gas senken. Mit der Preissenkung könnten Berliner mit einem Durchschnittsverbrauch von 12.000 Kilowattstunden pro Jahr rund 65 Euro sparen. Je nach Jahresverbrauch sinke der Preis um bis zu neun Prozent.