Dabei liefen die Geschäfte kurz nach der Wende mehr schlecht als recht. Ihr Onkel nähte anfangs Strohhüte für den amerikanischen Markt, um über die Runden zu kommen. Auch die ersten Jahre, in denen Doreen Persche den Laden führte, blieben schwierig; vor allem in den Sommermonaten brach der Umsatz ein. Bisweilen steckte die 44-Jährige sogar einen Teil ihrer Ersparnisse ins Geschäft, um die Kosten zu begleichen.

"Kleemann Hüte" in der Schönhauser Allee im Berlin-Prenzlauer Berg wurde 1905 gegründet. Die heutige Chefin, Doreen Persche, machte gerade ihre Ausbildung zur Modistin, als die Mauer fiel. 1998 – mit 26 Jahren - übernahm sie das Geschäft von ihrem Onkel, als dieser in Rente ging. Als Wagnis empfand sie den Sprung in die Selbstständigkeit nicht - im Gegenteil: Schon als Kind war sie oft im Hutladen des Onkels gewesen, hatte bei ihm ihre Ausbildung gemacht. Das Geschäft zu übernehmen, war ein langgehegter Wunsch.

Die Fleischerei Oppen in der Berliner Allee in Weißensee gilt als älteste in ganz Berlin. Gegründet wurde sie 1779. Fleischermeister Jörg Oppen führt das Familienunternehmen in siebter Generation. Für den 53-jährigen umtriebigen Unternehmer war die Wende ein Glücksfall, auch wenn es zwischendurch Durststrecken gab. "Ohne die Wende hätte ich das nicht in 250 Jahren DDR geschafft, was ich in den 25 Jahren nach der Wende zusammen mit meiner Frau geschafft erreicht habe", sagt Jörg Oppen heute.

Seine neueste Investition ist Konnopke's Imbiss in Weißensee, gleich um die Ecke von der Fleischerei. 2012 stand dieser zum Verkauf. Jörg Oppen überlegte nicht lange und griff zu. Er gestaltete die Inneneinrichtung im Stil eines "American Diners" neu und investierte in eine Schaufleischerei. Jede Woche produziert er dort an zwei Tagen 1.500 Currywürste und 50 Kilo Ketchup. Ganze Schulklassen schauten schon vorbei.