Demo gegen Wiesenhof-Schlachtanlage in Niederlehme

Rund 100 Teilnehmer haben am Samstag gegen die Erweiterung einer Hühnerschlachtanlage in Königs Wusterhausen demonstriert. Die Firma Wiesenhof will die Kapazitäten ihres Geflügel-Verarbeitungswerks im Ortsteil Niederlehme um mehr als 30 Prozent erhöhen. Zukünftig sollen dort täglich 160.000 Tiere getötet werden, bisher sind 120.000.



Die Demonstranten befürchten eine zusätzliche Umweltbelastung: mehr Gestank, mehr Verkehr, und auch die Gefahr einer Trinkwasserverschmutzung. Einwendungen gegen das Vorhaben können noch bis Anfang Dezember eingereicht werden.

Als Grund für die Erweiterung nennt Wiesenhof unter anderem den Brand der Schlachtanlage im niedersächsischen Lohne im März. Wiesenhof teilte dem rbb schriftlich mit: "In unseren Märkischen Geflügelspezialitäten in Königs Wusterhausen sind im engeren Sinn keine baulichen und technischen Erweiterungen des Betriebes geplant, sondern ausschließlich Modernisierungsinvestitionen. Anfang des Jahres wurde bereits die Lebendtierannahme mit zusätzlicher Filtertechnik ausgestattet, so dass weniger Geruchsemissionen entstehen. Zusätzliche Lärm- und Geruchsemmission entstehen künftig nicht."