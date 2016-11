Berliner Werk will 300 Jobs streichen

Mehr als die Hälfte soll ihren Job verlieren. Dagegen protestieren die Mitarbeiter des MAN-Werk in Berlin-Tegel am Freitagmittag. Denn sie befürchten noch Schlimmeres.

Gegen einen befürchteten "Kahlschlag" wollen Beschäftigte von MAN Diesel & Turbo am Freitagmittag ab 13 Uhr in Berlin-Tegel demonstrieren - denn 300 von insgesamt 520 Mitarbeitern sollen ihren Job verlieren. Das hatte MAN bereits Ende September angekündigt.

Das Unternehmen, das seit 2011 zum Volkswagen-Konzern gehört, begründete den Schritt mit einem "fordernden Marktumfeld" und "negativen Markteinflüssen". Die Öl - und Gasindustrie würde kaum noch neue Maschinen kaufen, weil die Ölpreis so niedrig sei. Die bisherige Kompressorproduktion in Berlin soll laut MAN zum "Komponentenwerk für die Geschäftseinheit Turbomaschinen" werden.

Laut IG Metall sei das Werk in Berlin-Tegel aber hochprofitabel. Es gebe genug Aufträge, so dass die Mitarbeiter sogar Überstunden machen müssten. Außerdem habe es Zukunftspotential, da in den Berliner Universitäten der Nachwuchs für Innovation und Digitalisierung quasi direkt vor der Tür sitze.