Rot-Rot in Brandenburg verteilt Geld noch einmal anders

Mehr Jobs bei Polizei und Justiz, mehr Mittel für Kitas, und dann noch Geld für neue Breitbandkabel: SPD und Linke feilen derzeit am neuen Haushalt. Wohin die Millionen nach neuesten Plänen fließen, wurde am Dienstag bekannt.

Rot-Rot hat sich gegenüber dem ursprünglichen Regierungsentwurf für den Brandenburger Doppelhaushalt 2017/18 auf Änderungen in Höhe von rund 170 Millionen Euro verständigt. Am Dienstag stellten die Fraktionen der Regierungspartner SPD und Linke dazu Details vor. Die Schwerpunkte lägen bei der Inneren Sicherheit, im sozialen Bereich und bei Investitionen, sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff dem rbb.

So sollen weitere Polizisten ausgebildet werden, beim Verfassungsschutz gibt es keinen Personalabbau und 2018 werden zusätzliche Justizstellen geschaffen, darunter Richter , Steuerfahnder und Gerichtsvollzieher. Insgesamt sollen im Landesdienst rund 100 neue Stellen geschaffen werden. Mehr Geld fließt auch in die Kitas . Fast eine halbe Million Euro sind jährlich für Telefonseelsorge, Hospizbetreuung und Frauenhäuser im Landeshaushalt vorgesehen. Die Oberleitungsbusse und Straßenbahnen werden bis 2018 mit neun Millionen Euro barrierefrei umgebaut. Mehrere Millionen werden für den Breitbandausbau eingetaktet. Geld eingeplant ist auch für die Rückzahlung rechtswidriger Beiträge für alte Kanalanschlüsse . Auch die Kommunen erhalten einen größeren Betrag für leerstehende Flüchtlingsunterkünfte .

Zum Teil handelt es sich bei den Änderungen um Umschichtungen im Doppeletat, zum Teil aber auch um zusätzliches Geld. Finanzieren will Rot-Rot Extra-Ausgaben über einen Griff in die allgemeine Rücklage des Landes, geringere Ausgaben für Zinsen und Umschichtungen direkt in den Ressorts.

Weil die Steuereinnahmen hoch sind, stehen den Brandenburger Haushältern aber ohnehin deutlich mehr Geld zu Verfügung: Während der Haushalt 2015/16 noch ein Volumen von jeweils gut zehn Milliarden Euro pro Jahr hatte, werden es in den beiden kommenden Jahren insgesamt fast 23 Milliarden Euro sein. Verabschiedet werden soll der Doppelhaushalt im Dezember vom Landtag.