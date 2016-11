Bei Kaiser's Tengelmann geht es weiter voran: Rewe und Edeka haben sich darauf geeinigt, zu welchem Preis die Filialen in Berlin den Besitzer wechseln sollen. Das teilten die beiden Konzerne am Freitag mit. Wer welchen Markt übernimmt, stand bereits fest.

Bei den Gesprächen über die Zukunft der Supermarkt-Kette Kaiser's Tengelmann haben Edeka und Rewe einen weiteren Durchbruch erzielt. Man habe sich auf einen Kaufpreis für die Filialen geeinigt, die Rewe übernehmen soll, teilte Rewe am Freitag mit. Darunter sind auch die rund 120 Filialen in Berlin. Man habe sich verbindlich geeinigt, bis zum 2. Dezember einen Vertrag auszuhandeln. Zum Kaufpreis selbst machte Rewe keine Angaben.

Kaiser's Tengelmann beschäftigt heute in gut 400 Filialen in München und Oberbayern, im Großraum Berlin und im Rheinland noch rund 15.000 Mitarbeiter. Vor allem die Berliner Filialen sind für Rewe und Edeka beonders attraktiv, denn die rund 120 Filialen erwirtschaften ein Fünftel des bundesweiten Kaiser's-Umsatzes, rund 5.600 Menschen arbeiten hier.

Rewe-Chef Alain Caparros begrüßte das Ergebnis der Gespräche: "Wir haben in den vergangenen Tagen sehr große Fortschritte in den Verhandlungen erzielt. Ich bin froh, dass wir jetzt schnell zu einem positiven Ergebnis kommen können. Ich will diese Einigung und werde mit Nachdruck für den erfolgreichen Abschluss arbeiten." Gleichwohl sind letzte Details noch zu klären, bevor die Übereinkunft in trockenen Tüchern ist. So muss das Wirtschaftsministerium dem Kompromiss zustimmen. Auch die Gewerkschaft Verdi und das Bundeskartellamt müssen grünes Licht geben.