Auch in Berlin fallen wegen Eurowings-Streik Flüge aus

Der Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa-Tochter Eurowings hat auch Auswirkungen auf Berlin. Für heute waren sechs Flüge von und nach Düsseldorf geplant. Alle diese Flüge fallen aus. Düsseldorf ist eines der Drekhreuze der Lufthansa, dessen Tochter Eurowings dient oft als Zubringer für internationale Flüge.



Die Beschäftigten an den Standorten Hamburg und Düsseldorf sind bis 20.00 Uhr zum Arbeitskampf aufgerufen worden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. In Düsseldorf seien 50 von insgesamt 88 geplanten Verbindungen gestrichen worden, neben den Flügen nach Berlin auch Flüge nach Prag und Wien, sagte ein Flughafensprecher. Auch am Hamburger Flughafen wurden Verbindungen gestrichen.

Die Gewerkschaft und das Unternehmen streiten seit geraumer Zeit ums Geld und weitere Verbesserungen für das Kabinenpersonal. Am Mittwoch könnte es dann noch schlimmer kommen. Dann wollen die Piloten der Lufthansa streiken. Nach Angaben der Gewerkschaft Cockpit sollen alle Flüge betroffen sein, die von Deutschland aus starten.