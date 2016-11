In ehemaligem Umspannwerk Kreuzberg - Google eröffnet Start-up-Campus in Berlin

23.11.16 | 18:38 Uhr

Google verstärkt seine Aktivitäten in Berlin. Mit einem Start-up-Campus in Kreuzberg will der US-Internetkonzern künftig Unternehmensgründern unter die Arme greifen. Ein anderes Engagement in Berlin setzt Google fort.

Der US-Internetkonzern Google will Unternehmensgründer mit einem Start-up-Campus in Berlin unterstützen. Er soll im früheren Umspannwerk Kreuzberg angesiedelt sein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dort sollen ab Ende kommenden Jahres Gründer bei Themen wie Produktmanagement oder -design weitergebildet werden. In sechs weiteren Städten weltweit - darunter Tel Aviv, London und Seoul - gibt es bereits derartige Google-Einrichtungen. "Google hat als Start-up in einer Garage angefangen - die Unterstützung von Start-ups liegt uns daher sehr am Herzen", hieß es. Der Konzern unterstützt außerdem für weitere drei Jahre den Gründercampus "Factory Berlin" in Mitte. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), begrüßte Googles Ankündigung. "Ich freue mich sehr, dass Google seinen neuen Campus hier am Standort Berlin aufbauen wird", sagte er laut einer Mitteilung des Unternehmens. "Berlin als eine der weltweiten Top-Ten-Start-up-Metropolen ist dafür wie geschaffen."

Von Unter den Linden an die Spree

Vor Kurzem war bekannt geworden, dass die Berliner Niederlassung des Unternehmens vom Boulevard unter den Linden an die Spree umzieht - in Räume auf dem Gelände der früheren Universitätsfrauenklinik an der Tucholskystraße. Mehr als 75 Mitarbeiter sollen dort unterkommen. Der Zeitplan dafür werde derzeit erarbeitet, sagte ein Sprecher. Bundesweit hat Google 1.100 Beschäftigte: 500 in der Deutschland-Zentrale in Hamburg, weitere 500 am Entwicklungsstandort in München, 75 in Berlin und 20 in Frankfurt am Main.