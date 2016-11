Humanoide Roboter - Carl schiebt lächelnd 24-Stunden-Schichten in Neuruppin

Carl macht alles richtig. Er arbeitet beflissen, fehlerfrei, und das an sieben Tagen die Woche. Beim Kunststoffproduzenten PAS in Neuruppin verpackt der humanoide Roboter Displaygläser. Und braucht doch Menschen an seiner Seite. Von Karsten Zummack

Im Akkord werden beim Kunststoffproduzenten PAS in Neuruppin kleine Displaygläser für Waschmaschinen kontrolliert und verpackt. Bei Mitarbeiter Carl sitzt jeder Handgriff. Dabei lächelt er permanent - obwohl er sieben Tage die Woche 24 Stunden durchschuftet. Das macht ihm nichts aus. Carl ist ein Roboter mit menschlichen Zügen und seit vier Jahren bei PAS im Einsatz.

Geschäftsführer Martin Fuchs lobt die Vorzüge des Roboters: "Diese visuelle Aufgabe - circa 1000 Gläser in einer Acht-Stunden-Schicht zu kontrollieren mithilfe von kleinen schwarzen Punkten - das ist für einen Menschen zu anstrengend." Kleinere Fehler seien programmiert und damit Reklamationen. "Carl dagegen kann gleichmäßig arbeiten und schneller arbeiten als ein Mensch", sagt Martin Fuchs.

Der 200.000 Euro teure Roboter ist sein Geld wert

Carl ist eine halbe Tonne schwer, mit 1,30 Meter langen Armen ausgestattet. Dazu ein Gesicht in Tabletform, das mal lächelt, mal mürrisch guckt und mit den Augen rollt. Der Kaufpreis von 200.000 Euro hat sich bereits amortisiert, sagt PAS-Chef Fuchs. Hergestellt werden solche humanoiden Roboter bei der Berliner Firma pi4. Deren Chef Matthias Krinke tüftelt bereits seit mehr als zwanzig Jahren an solchen Produktionshelfern: "Ich habe mit 2.000 Mark angefangen in einem Wohnzimmer in Prenzlauer Berg. Damals hatte ich diese Vision, humanoide Fabrikarbeiter zu bauen und habe nach Möglichkeiten für eine staatliche Förderung gesucht. Aber 1994 hat man mich nur ausgelacht für diese Ideen."





"Murrt nicht, zuckt nicht - ein angenehmes Arbeiten"

Inzwischen haben Matthias Krinke und seine Mitarbeiter fast 100 Roboter gebaut. Einer davon verrichtet in Neuruppin bei PAS seine Arbeit. Das Unternehmen stellt Teile für Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler her. Als vor vier Jahren Carl als neuer Kollege vorgestellt wurde, gab es unter den 250 Mitarbeitern anfangs Bedenken, ob dadurch eventuell Jobs verloren gehen. Heute sagen die Beschäftigten über ihren Roboter: "Murrt nicht, zuckt nicht - ein angenehmes Arbeiten. Er macht ein sehr freundliches Gesicht, sagt einem aber auch, wenn er mal ein paar schlechte Teile hat." Und eine andere Mitarbeiterin lobt: "Es ist wirklich eine Erleichterung für uns, dass wir die Teile nicht mehr zu kontrollieren brauchen."





"Am Ende ist der Roboter nur so schlau, wie der Mensch ihn programmiert"

Im kommenden Februar soll ein weiterer humanoider Roboter kommen - für die Endmontage, sagt Geschäftsführer Martin Fuchs. Damit bleibe der Betrieb wettbewerbsfähig. Jobs sollen nicht gestrichen werden. "Am Ende ist der Roboter nur so schlau, wie der Mensch ihn programmiert. Wir werden in unserem Fachbetrieb immer den Menschen brauchen, der diese Arbeit machen kann und dafür müssen wir den Menschen qualifizieren."