61 Läden wechseln später zu Rewe - Kaiser's Filialen gehen noch 2016 an Edeka

22.11.16 | 18:11 Uhr

Für die Übernahme der Kaiser's-Filialen durch Edeka steht ein erster zeitlicher Rahmen: Noch bis Ende des Jahres wechseln die bundesweit rund 400 Supermärkte den Besitzer. Danach wird etwa die Hälfte der Berliner Filialen an Rewe weitergegeben.

Die bundesweit rund 400 Filialen der angeschlagenen Supermarkt-Kette Kaiser's Tengelmann werden noch in diesem Jahr von Edeka übernommen. Das geht aus einem Brief des Tengelmann-Aufsichtsrats an die 15.000 Mitarbeiter hervor, der dem WDR-Hörfunk vorliegt.



Demnach sollen anschließend die Hälfte der Berliner Filialen - insgesamt 61 - an Rewe weitergegeben werden, inklusive dortiger Verwaltung, Lager und Fleischwerk. Auch jeweils zwei Filialen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen gehen an Rewe.



Bis zum 2. Dezember soll alles unterschriftsreif sein

In dem Brief heißt es weiter, man sei zuversichtlich, dass die Arbeitsplätze der Mitarbeiter gesichert werden. Der Aufsichtsrat von Kaiser's Tengelmann wurde am Dienstag von Edeka-Chef Markus Mosa, Rewe-Vorstand Lionel Souque und dem Verdi-Vorsitzenden Frank Bsirske über den Stand der Verhandlungen unterrichtet. Demnach sollen die Verträge zur Übernahme und Aufteilung von Kaiser's Tengelmann bis zum 2. Dezember unterschriftsreif sein. Rewe habe versprochen, seine Klage "dann auch umgehend zurückzuziehen" und so den Weg für eine Übergabe der Läden zum 31. Dezember freizumachen, heißt es im Mitarbeiterbrief weiter.

Aufteilung und Kaufpreis schon vereinbart

Über die Aufteilung der Läden und den Kaufpreis hatten sich Edeka und Rewe bereits in den vergangenen Wochen in einem mühsamen Verhandlungspoker geeinigt. Der Aufsichtsrat betonte, unabhängig davon, ob Betriebsteile von Edeka oder Rewe übernommen würden, seien in allen Fällen die Bedingungen der Ministererlaubnis gültig. Dies sichert den Beschäftigten langfristige Arbeitsplatzgarantien. Der Kaiser' Tengelmann-Aufsichtsrat betonte, er sei nach der Unterrichtung durch die Beteiligten nun "zuversichtlich, dass mit dem Vollzug der Ministererlaubnis gerechnet werden kann".

