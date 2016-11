'Farmers Land' übernimmt Tiefkühlzentrum in Manschnow

Bis 2011 betrieb die Frenzel Oderland Tiefkühlkost GmbH das Werk. Nach einer Insolvenz ging es an die belgische Pinguin Gruppe. Im Jahr 2014 übernahm dann die KTG . In dem Manschnower Werk, das jährlich rund 20.000 Tonnen Gemüse verarbeite, sollte die gesamte Tiefkühlkostproduktion der KTG-Gruppe konzentriert werden, hieß es.

Das von der Schließung bedrohte Gefrierzentrum in Manschnow (Kreis Märkisch-Oderland) bleibt voraussichtlich erhalten. Wie der rbb am Donnerstag erfuhr, hat "Farmers Land", ein Tiefkühlspezialist und Lebensmittelhersteller aus Düsseldorf, das Manschnower Werk gekauft. Wie der Insolvenzverwalter dem rbb mitteilte, ist "Farmers Land" ab dem 1. November neuer Eigentümer.

Im Juli meldete das Unternehmen KTG Agrar jedoch Insolvenz an. In der Folge meldeten mehrere Tochterfirmen sich zahlungsunfähig. Nach rbb-Informationen wurden im Zusammenhang mit der KTG-Pleite in Manschnow rund 60 Mitarbeiter entlassen. Nur die Kühlung des Betriebes wurde noch aufrechterhalten, um die tonnenweise eingelagerten Lebensmittel nicht verderben zu lassen.

Wie viele Arbeitsplätze zukünftig in Manschnow erhalten bleiben, ist allerdings noch nicht bekannt.



Der neue Eigentümer "Farmers Land" ist bekannt für seine Tiefkühlprodukte, die unter anderem auch von Kaufland und Edeka gelistet sind. Neuster Trend der Firma sind sogenannte Smoothie-Produkte, gefrorene Obst und Gemüsepellets, die zu Getränken verarbeitet werden können.