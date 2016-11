Ausstand bei der Lufthansa verlängert - Pilotenstreik: Auch in Tegel fallen Flüge aus

23.11.16 | 07:26 Uhr

Vom Pilotenstreik bei der Lufthansa werden heute auch Flugreisende in Berlin betroffen sein. Für Berlin-Tegel stehen nur noch vier von 18 Verbindungen von und nach Frankfurt/Main auf dem Plan. Und am Donnerstag soll der Ausstand sogar noch weitergehen.



Hunderte gestrichene Flüge, rund 100.000 betroffene Passagiere - die Lufthansa-Piloten legen die Fluglinie seit dem frühen Mittwochmorgen mit ihrem mittlerweile 14. Streik so gut wie lahm.



Auch am Donnerstag soll der Streik weitergehen: Nach einer Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Hessen weitete die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) den Ausstand auf zwei Tage aus. Das Gericht hatte zuvor endgültig den Antrag der Lufthansa abgelehnt, den Ausstand per einstweiliger Verfügung verbieten zu lassen.

Auswirkungen auf alle Lang- und Kurzstreckenflüge

Vom Pilotenstreik am Mittwoch sind auch Flugreisende in Berlin betroffen: Für Berlin-Tegel finden nur vier der 18 geplanten Flüge von und nach Frankfurt/Main statt, wie eine Lufthansa-Sprecherin mitteilte. Von und nach München gibt es laut Sonderflugplan vier statt 15 Verbindungen. Die Lufthansa empfiehlt, die Bahn zu nehmen, um Langstreckenflüge in Frankfurt oder München zu erreichen. Nach Angaben der Pilotengewerkschaft hat die Lufthansa wegen des Streiks am Mittwoch fast 900 Flüge gestrichen. Von diesen sind 51 Interkontinentalflüge.



Insgesamt kommt Lufthansa auf rund 1.800 Flüge pro Tag. In einer Mitteilung des Unternehmens von Dienstag hieß es: "2.124 von rund 3.000 geplanten Flügen der Lufthansa Group finden statt". Darin sind allerdings auch Flüge von Konzerngesellschaften enthalten, die nicht bestreikt werden, wie zum Beispiel Brussels, Swiss oder AUA. Für Donnerstag werde es ebenfalls einen Sonderflugplan geben, hieß es von der Lufthansa. VC-Vorstand Jörg Handwerg hatte auch für diesen Tag Auswirkungen auf alle Lang- und Kurzstreckenverbindungen angekündigt.



Lufthansa scheiterte mit Verbot vor Gericht

In der Nacht hatte das Landesarbeitsgericht Hessen einen Eilantrag der Lufthansa abgelehnt, den Ausstand per einstweiliger Verfügung verbieten zu lassen. Die Fluggesellschaft scheiterte damit auch in zweiter Instanz mit ihrem Eil-Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik. Zuvor wies das Arbeitsgericht Frankfurt in erster Instanz einen Antrag der Fluggesellschaft auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik ab. Die Lufthansa wollte den Streik mit dem Argument stoppen, dass eine von der Pilotengewerkschaft Cockpit geforderte Gehaltssteigerung ab dem 13. Dienstjahr für Co-Piloten illegal ist.



Der Arbeitskampf begann vor mehr als zwei Jahren